에버랜드 캠프필드서 2박3일 아웃도어 체험 숙박·다이닝 결합

[헤럴드경제=정경수 기자] JLR코리아가 아웃도어 브랜드 스노우피크코리아와 협업해 고객 대상 체험 프로그램을 확대한다. 차량 중심을 넘어 라이프스타일 영역까지 접점을 넓히려는 시도로 풀이된다.

JLR코리아는 22일 스노우피크코리아와 업무협약(MOU)을 체결하고, 경기 용인 에버랜드 캠프필드에서 디펜더 고객을 위한 전용 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

이번 협업은 자연과 모험을 핵심 가치로 내세운 두 브랜드의 공통점을 기반으로 추진됐다. 양사는 캠핑과 자동차를 결합한 체험형 콘텐츠를 통해 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다.

프로그램은 디펜더 고객을 대상으로 한 2박 3일 일정으로 구성된다. 참가자는 캠핑과 식사를 포함한 패키지를 이용할 수 있으며, 숙박 형태도 다양하게 선택할 수 있다. 개인 차량을 활용하는 오토캠핑 구역부터 텐트형 숙소, 이동식 주택 형태의 ‘쥬바코’ 등 여러 옵션이 마련된다.

현장에는 차량 전시 공간도 함께 운영된다. 디펜더 모델을 직접 체험할 수 있는 공간과 함께 행사 운영을 위한 차량 지원도 이뤄질 예정이다.

양사는 이번 프로그램을 시작으로 협업 범위를 확대할 계획이다. 기존에도 JLR코리아는 고객 대상 체험형 행사 등을 통해 브랜드 경험을 강조해왔으며, 이번 협약을 계기로 관련 활동을 강화한다는 방침이다.

JLR코리아의 모바일 플랫폼 ‘원케어’ 앱을 통해 확인 및 예약할 수 있다. 이 앱에서는 차량 관리 기능과 함께 다양한 고객 혜택 정보도 제공된다.

로빈 콜건 JLR코리아 대표는 “이번 파트너십을 통해 고객들에게 디펜더 라이프스타일을 직접 경험하고 교류할 수 있는 다양한 순간을 선사할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “스노우피크와의 협업을 통해 고객들이 도시를 잠시 벗어나 자연을 온전히 누릴 수 있는 공간을 제공함으로써 디펜더가 지향하는 라이프스타일을 보다 입체적으로 전달해 나가겠다”고 말했다.

김남형 스노우피크코리아 대표는 “디펜더 고객에게 스노우피크의 프리미엄 캠핑 문화를 선보일 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “고객들이 여유롭고 품격 있는 캠핑 문화를 온전히 즐길 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.