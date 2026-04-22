“조국과 평택을 단일화? 생각 안 해…좋은 후보 준비 중”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 조승래 더불어민주당 사무총장은 22일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마 의지를 드러낸 김용 전 민주연구원 부원장 공천 여부와 관련해 “대체로 긍정적인 면보다는 부정적인 면이 많지 않냐는 의견이 좀 더 강한 것 같다”고 했다.

조 사무총장은 이날 오전 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 “(김 전 부원장이) 정치 검찰 조작 기소의 피해자기 때문에 정치적으로 배려해야 한다는 목소리가 있고 국민 눈높이 측면에서 봤을 때 적절하지 않다는 의견도 있다”며 이같이 말했다.

그는 “(공천이) 선거에 미치는 영향이 어떤지에 대한 판단이 필요해 보이고 한편으로는 개별 선거구 당선 가능성이 있다고 하더라도 그 인사에 대한 공천이 다른 선거에 나쁘게 영향을 미친다면 (공천은) 선택할 수 없는 카드”라며 “이런 것을 종합적으로 살피는 중”이라고 밝혔다.

‘경기 평택을의 경우 민주당이 후보는 내지만 조국 조국혁신당 대표를 배려해 단일화 정도로 갈 수 있다는 가능성도 나온다’는 말에는 “그렇게 생각하고 있지 않다”며 “다만 좋은 후보를 준비하고 있다는 정도만 말씀드리겠다”고 언급했다.

부산 북구갑 보궐선거 출마 가능성이 제기되는 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대해서는 “영입을 위해 막바지 노력을 하고 있고 본인 결단만 남아 있는 상태”라고 밝혔다.

송영길 전 대표와 관련해서는 “재보궐선거에서 어떤 역할이 부여돼야 한다는 생각을 갖고 있다”며 “고민하고 있다. 당사자 요청이나 선호를 다 고려하며 함께 결론을 내리는 과정을 거치게 될 것”이라고 했다.