오는 10월, 약 90개국 20여만명 참가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 강릉시가 오는 10월 19일부터 10월 23일까지 강릉 올림픽파크 일원에서 ‘이동성을 넘어 하나 되는 세계(Beyond Mobility, Connected World)’를 주제로 제32회 ITS 세계총회를 개최한다.

약 90개국 20만여 명이 참여하는 ITS 분야 세계 최대 규모의 국제 컨벤션·전시 행사다.

강릉시는 2026 강릉 ITS 세계총회의 성공적인 개최를 위해 국내외 주요 ITS 행사에 연이어 참가하며, 본격적인 홍보와 국제 협력 강화에 나선다.

오는 23~25일 제주 한라대 한라컨벤션센터에서 개최되는 ‘2026 한국ITS학회 춘계학술대회’에 참가해 홍보부스를 운영하고 2026 강릉 ITS 세계총회를 집중 홍보할 계획이다.

이 행사에서 총회 일정과 주요 프로그램을 체계적으로 소개하고, 홍보물 배부를 통해 학회 참가자들의 관심을 유도할 계획이다. 또한, 강릉시 도시정보센터 운영 사례를 함께 선보여 강릉 ITS 구축 성과의 선도성을 적극 알릴 예정이다.

이어 강릉시는 오는 27~29일 튀르키예 이스탄불 콩그레스 센터에서 개최되는 ‘2026년 제17회 이스탄불 ITS 유럽총회’에 참가한다. 이번 총회에는 강근선 시 특별자치추진단장을 비롯해 국토교통부 관계자 및 2026 강릉 ITS 세계총회 조직위원회 사무국이 함께 참여해, 정부·조직위·지자체 간 협력체계를 바탕으로 국제 교류를 추진할 계획이다.

특히 ITS 유럽(ERTICO)을 비롯한 주요 기관과 제17회 ITS 유럽총회 개최지인 이스탄불 ITS 관계자, 2027년 제33회 ITS 세계총회 개최 예정지인 버밍엄 ITS 관계자 등과의 접견을 통해 협력 기반을 강화하고, 2026 강릉 ITS 세계총회의 비전과 준비 상황을 적극 홍보해 해외 참가자들의 관심과 참여를 유도할 예정이다.

강근선 특별자치추진단장은 “국내외 주요 ITS 행사 참가를 통해 강릉 ITS 세계총회에 대한 인지도를 높이고, 실질적인 참여를 끌어내는 것이 중요하다”면서, “정부 및 조직위원회와의 긴밀한 협력을 바탕으로 글로벌 네트워크를 확대하고, 성공적인 총회 개최 기반을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.