“상선 나포는 더 중대한 위반…국익 수호·압박 저항”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란 간 휴전 만료를 앞두고 2차 종전 협상 참여 여부가 불투명한 가운데, 아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국의 해상 봉쇄를 전쟁 행위로 규정하며 강하게 반발했다.

아라그치 장관은 22일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “이란 항구를 봉쇄하는 것은 전쟁 행위이며, 이는 휴전 합의를 위반하는 것”이라고 밝혔다.

특히 최근 미국이 이란 상선을 나포한 데 대해 “상선을 공격하고 선원들을 인질로 잡는 것은 항구 봉쇄보다 훨씬 더 중대한 위반 행위”라고 비판 수위를 높였다.

그는 “이란은 자신들에게 가해진 제한 조치를 무력화하고 국익을 수호하며, 외부의 부당한 압박에 저항하는 방법을 잘 알고 있다”고 강조했다.

미국과 이란의 휴전 종료가 임박한 가운데 이란은 미국의 해상 봉쇄 및 이란 연계 유조선 나포 등을 거론하며, 파키스탄에서 열릴 예정인 미국과의 2차 종전 협상 참여 결정을 미루고 있다.