용적률 230%→300%로 사업성 개선 장위 재정비촉진지구 마지막 퍼즐 완성

[헤럴드경제=김희량 기자] 장위 재정비촉진지구의 마지막 남은 재개발 지역인 장위동 219-90 일대(13-1구역), 장위동 224-12 일대(13-2구역)가 신송통합기획을 통해 최고 39층, 5900세대 규모 아파트 단지로 재탄생한다.

서울시는 재정비촉진계획 수립기준 개선안을 적용해 용적률을 230%(4128세대)에서 300%(5900세대 내외)로 상향하고 장위 13-1, 13-2구역에 대한 신속통합기획을 확정했다고 22일 밝혔다.

장위 13구역은 2006년 재정비촉진지구로 지정돼 재개발이 추진될 예정이었으나 2014년 재정비촉진구역 해제 이후 2015년 장위 도시재생활성화지역으로 지정됐다. 서울시는 신속통합기획 과정에서 사업성을 개선해 사업 추진동력을 확보토록 했다.

해당 대상지는 북서울꿈의숲·오동근린공원 등 우수한 자연환경과 동북선 개통(예정)이라는 입지적 특성을 갖추고 있다. 이에 북서울꿈의숲과~오동근린공원을 잇는 광역녹지축을 연결하고, 장위 13-1·2구역 경계부에 공원을 조성해 장위지구의 전체의 생활공원축을 형성할 예정이다.

장월로 변에는 연결녹지와 어린이공원을 신설해 대상지에서 우이천까지 이어지는 수계연결녹지를 확장함으로써 주민들이 일상에서 공원·녹지를 이용하도록 할 계획이다. 13-1･2구역 경계부에 김중업 건축문화의집과 연계한 문화공원, 학교 인근 어린이공원, 저층주거지를 고려한 소공원 등 3개의 공원을 조성하고 지형 단차로 활용성이 낮았던 오동근린공원을 확대 재조성한다.

또 녹지축을 따라 조성되는 보행로와 13-1·2구역을 잇는 공공보행통로를 연계해 북서울꿈의숲~신설역세권~장곡초등학교~장위지구를 연결하는 순환형 보행체계를 구축하기로 했다.

과거 장위 13구역의 해제로 인해 단절됐던 순환도로도 재연결된다. 구역 경계부에 남북도로(4~6차로)를 신설해 순환 교통체계를 마련하고 교통량이 집중됐던 장위로와 돌곶이로는 확폭 및 교통운영체계를 개선한다.

시는 장위 13-1·2구역이 개별 사업 추진 시에도 하나의 생활권으로 기능할 수 있도록 통합적 계획을 수립했다. 남북도로 변에는 보행자의 위압감을 고려해 중저층 주동을 배치하고, 가로변에서 단지 내부로 갈수록 점진적으로 높아지는 M자형 스카이라인(최고층수 39층, 122m 내외)을 계획한 게 대표적이다. 두 개 구역을 연결하는 동서 방향 통경축(16m)과 바람길을 확보하고 북서울꿈의숲으로 열린 경관을 형성한다.

더불어 두 개 구역 경계부에 ‘커뮤니티 필드(주민공동시설 배치)’를 조성해 주민의 공동체 활동을 지원한다. 장월로변에는 공공시설을 배치해 지역의 미래 공공수요에 대응할 예정이다.

서울시의 이번 신속통합기획 확정으로 성북구에서 주민공람, 의견 청취 등 입안 절차를 진행할 예정이다. 올해 중 ‘장위 13-1･2 재정비촉진구역 지정’을 목표로 사업은 추진된다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “장위 재정비촉진지구의 교통·보행·녹지축이 유기적으로 연결돼 지구 전체의 공간구조가 완성될 것”이라며 “신속통합기획을 통해 사업성을 개선하고 정비사업의 안정적 추진을 도모하겠다”고 밝혔다.