설립시 60억원에서 160배 이상 성장 베트남 내 초고압 케이블 생산·공급 유일 기업 현지 초고압 케이블 시장 점유율 80% 생산 제품 글로벌 시장에도 수출

[헤럴드경제=한영대 기자] LS에코에너지는 베트남 진출 30년 만에 아세안 1위 전선기업이자 베트남 1위 수출 기업으로 성장했다고 22일 밝혔다.

LS에코에너지는 1996년 베트남 생산법인 LS-비나(당시 LG-비나)를 설립하며 현지 시장에 첫발을 내딛었다. 설립 초기 약 60억원 규모였던 매출은 30년 만에 약 1조원 수준으로 대폭 증가했다.

LS에코에너지는 베트남 내에서 초고압 케이블을 직접 생산하고 공급할 수 있는 유일한 기업이다. 베트남 전력청(EVN) 핵심 공급업체로서 현지 전선 시장 점유율 1위를 굳건히 유지 중이다. 특히 초고압 부문 점유율은 약 80%에 달힌다. LS-비나와 LSCV가 생산하는 고압 및 중·저압 케이블과 가공선 등은 내수 시장을 넘어 아세안, 유럽, 북미 등 글로벌 시장으로 수출되고 있다.

글로벌 수주 확대를 바탕으로 한 성장세는 앞으로도 지속될 전망이다. 최근 동남아시아 인공지능(AI) 데이터센터 전력망을 비롯해 유럽, 싱가포르, 호주 등 주요 국가의 대형 전력망 프로젝트를 잇달아 따내며 매년 최대 실적을 경신하고 있어서다.

LS에코에너지는 올해 1분기 사상 최대인 매출액 2964억원, 영업이익 201억원을 기록했다. 견고한 실적 흐름을 바탕으로 2030년에는 매출액 10억달러(약 1조3000억원)를 달성한다는 목표를 잡았다.

업계에선 LS에코에너지가 베트남 정부의 8차 국가전력계획(PDP8)에 따른 송배전망 투자 확대 정책에서 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보고 있다. 여기에 유럽 수출 확대와 아세안 데이터센터 전력망 프로젝트가 더해지면 성장 기반이 한층 공고해질 전망이다.

신사업으로 추진 중인 희토류도 중장기 퀀텀점프에 대한 기대감을 갖게 만든다. LS에코에너지는 최근 호주 라이너스와 희토류 원료 공급과 금속의 연내 양산 계획을 구체화했다. 이를 통해 ▷원료(라이너스) ▷금속화(LS에코에너지) ▷영구자석(LS전선)으로 이어지는 글로벌 밸류체인이 가동 단계에 들어섰다.

업계 관계자는 “베트남에서 전선 산업은 전력망과 데이터 인프라 확대 흐름 속에서 고부가가치 섹터로 빠르게 진화하고 있다”며 “신성장동력까지 장착한 LS에코에너지를 중심으로 수익성과 성장성이 동시에 확대될 것”이라고 분석했다.