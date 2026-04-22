아시아 최대 전시회서 동남아 시장 공략 방사청·국기연·방진회, 통합한국관 운영

[쿠알라룸푸르(말레이시아)=국방부 공동취재단, 헤럴드경제=윤호 기자] 아시아 최대 전시회 ‘DSA 2026’에서 K-방산이 적극적인 홍보에 나섰다.

방위사업청과 국방기술진흥연구소, 한국방위산업진흥회는 20~23일(현지시간) 말레이시아 국제무역전시센터(MITEC)에서 열리는 DSA 2026에 참가해 통합한국관을 운영하며 동남아시아 시장 공략을 공략하고 있다.

말레이시아 국방부가 주최하는 이번 전시회는 전세계 1400여개 기업과 60여개국 정부 및 군 관계자가 참여하는 국제 방산 협력의 장이다. 한국은 이번 전시회에 LIG Defense&Aerospace, HD현대중공업 등 개별 참가기업 8개사와 경남지역 기반의 경남TP관 참가기업 7개사, 통합한국관 참가기업 8개사 등 총 23개사가 참여했다. 대형 체계기업과 강소기업, 지역 기반 업체까지 다채로운 구성을 이뤘다.

특히 방사청, 국기연, 방진회가 긴밀히 협업해 꾸린 통합한국관에는 국내 방산 분야의 유망 강소기업들이 참여해 K-방산의 앞선 기술력을 선보였다. 주요 전시 품목으로는 전장 인식 및 탐지 장비, 지능형 지휘통제 장비, 전술 기동 및 작전 수행 장비, 전력 유지·정비 장비 등이 포함됐다. 최근 군 현대화를 추진 중인 동남아 주요 국가들의 전력 운용 및 유지보수 수요를 정밀하게 겨냥한 행보로 풀이된다.

정기영 방위사업청 미래전력사업본부장은 DSA 현장에서 기자들과 만나 “최근 동남아시아 국가들이 다양한 무기체계를 현대화하면서 빠른 납기뿐 아니라 재정 여건에 맞는 가성비 높은 무기체계도 필요로 하고 있다”며 “한국은 빠른 납기와 가성비를 모두 만족시킬 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있어 동남아시아에서 관심이 매우 높다”고 말했다.

통합관에 참여한 강소기업으로는 포구 자동청소기를 선보인 수성정밀기계, 수중 탐사용 로봇을 전시한 씨랩, 소해함용 선체 고정형 음탐기를 선보인 소나테크, 친환경 신소재 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 보트를 출품한 배이산업 등이 있다. 이들 기업은 국내 시장에서 이미 경쟁력을 인정받고 있으며, 이번 전시회를 통해 세계시장 진출의 교두보를 마련할 계획이다.

실질적인 비즈니스 성과를 도출하기 위한 지원 체계도 가동됐다.

통합한국관 내에서는 KOTRA 현지 무역관과 협력해 해외 바이어와 국내 기업 간 1대1 맞춤형 상담회가 상시 운영됐다. 이를 통해 단순 홍보를 넘어 실질적인 비즈니스 매칭과 수출 계약으로 이어지는 징검다리 역할을 수행했다.

김태곤 방사청 협력관은 “이번 DSA 2026 참가는 우리 방산기업들이 동남아 시장 점유율을 확대하고 지속 가능한 협력 기반을 구축하는 중대한 분기점이 될 것”이라며 “앞으로도 프랑스와 폴란드 등 주요 글로벌 전시회에서 통합한국관 운영을 지속해 K-방산의 영토를 넓혀가겠다”고 전했다.