관세 정책에 “최종 숫자 커질 것…다만 조금 번거로워” 워시가 즉각 금리 내리지 않는다면 “실망할 것…세계에서 가장 낮은 금리 가져야”

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[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 관세 환급을 신청하지 않는 회사들을 기억하겠다며, 관세 환급을 요청한 회사들에 불이익을 시사하는 발언을 했다.

트럼프 대통령은 이날 CNBC 방송과의 전화 인터뷰에서 ‘애플과 아마존 같은 여러 대기업이 관세 환급을 시도하지 않고 있다’는 질문을 받고 “그렇게 하지 않는다면 나를 매우 잘 아는 것”이라며 “그들이 그렇게 하지 않는다면, 나는 그들을 기억할 것”이라고 밝혔다.

미 대법원의 상호관세 위법 판결에 따라 미 세관국경보호국(CBP)은 약 1660억 달러(약 245조원)에 달하는 관세를 돌려주기 위한 온라인 환급 시스템을 전날인 20일부터 가동했다. CBP가 미 국제무역법원(USCIT)에 제출한 자료에 따르면 환급 대상 수입업체는 33만개, 전체 수입 건수는 5300만 건에 달한다.

트럼프 대통령은 대법원이 무효 판결한 상호관세가 아닌, 무역법 301조 등 대체 수단을 통해 관세 체계를 대법 판결 이전 수준으로 복원하겠다고 강조했다. 그는 “우리는 다른 방식으로 (관세 부과를) 하고 있다”며 “결국에는 똑같은 결과가 나오게 될 것이다. 최종 숫자는 더 커지겠지만, 다만 조금 더 번거로워진 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 자신이 지명한 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 후보자가 상원 인준을 통과해 임명된 뒤 기준금리를 곧바로 내리지 않는다면 실망할 것이냐는 질문에 “그럴 것”이라며 “우리는 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다”고 재차 강조했다. 또 “2500만달러면 충분했을 공사가 왜 수십억달러가 들어간 건지 밝혀내야 한다”며 제롬 파월 현 연준 의장을 겨냥한 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹 수사를 이어가겠다는 의지도 천명했다.

트럼프 대통령은 연방정부와 인공지능(AI) ‘클로드’ 개발사인 앤트로픽의 갈등에 대해 “며칠 전 그들(앤트로픽)이 백악관을 방문했고 아주 좋은 대화를 나눴다”며 관계 개선 가능성을 시사했다. 앤트로픽의 클로드는 애초 국방부(전쟁부)가 기밀 업무에 사용하는 등 미 정부가 이용하고 있었으나, 이민단속 업무를 위해 미국 내 대규모 감시에 사용되는 것을 반대하는 회사의 방침으로 인해 정부와 갈등을 빚어왔다. 앤트로픽은 인간의 감독이 없는 자율 살상 무기에 AI가 사용해선 안 된다는 원칙을 고수하면서 국방부로부터 ‘공급망 위험’으로 지정되기도 했다.

트럼프 대통령은 “그들은 점점 방향이 잡혀가는 것 같다. 매우 똑똑한 사람들”이라며 “그들과 잘 지낼 수 있을 거라고 본다”고 전했다.

아랍에미리트(UAE)와의 통화 스와프 체결 등 경제적 지원 가능성에 대해선 “알다시피 지금은 비정상적인 시기다. UAE는 (이란으로부터) 1400발의 미사일 타격을 입었다”며 “그들을 도울 수 있다면 그렇게 하겠다”고 지원 가능성에 무게를 실었다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 UAE가 이란전 심화로 경제가 위기에 빠질 경우에 대비해 금융 안전망 확보 차원에서 미국과 통화 스와프 체결 협의를 시작했다고 보도했다.