[헤럴드경제=서지연 기자]21일(현지시간) 미국과 이란 간 2차 종전협상을 둘러싼 불확실성이 고조되며 국제유가가 급등했다.

이날 런던 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 98.48달러로 전장 대비 3.00달러(3.14%) 상승했다.

뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장보다 2.25달러(2.57%) 오른 배럴당 89.67달러에 거래를 마쳤다.

이날 국제유가는 미·이란 2차 협상을 둘러싼 소식에 오르내렸다.

미국과 이란의 휴전 기간 만료를 하루 앞두고 있지만, 양국 2차 협상의 성사 여부조차 장담할 수 없는 상황이다.

미 언론은 JD 밴스 부통령이 이끄는 미 협상단의 출발이 지연되고 있다고 보도했다.

이란은 협상 참여 결정을 미루고 있다.

이날 이란 국영 IRIB는 협상장인 파키스탄 이슬라마바드로 떠난 협상 대표단은 없다고 전했다.

미국은 이란에 대한 압박을 이어가고 있다.

미 국방부는 인도·태평양에서 이란과 연계된 제재 대상 선박을 나포했다. 호르무즈 해협 인근을 넘어 인도·태평양에서까지 대이란 해상 봉쇄 범위를 확대한 것으로 풀이된다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 CNBC 방송 인터뷰에서 휴전 기간을 연장할 생각이 없다며 합의 불발 시 “(이란) 폭격을 할 것으로 예상한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 그러면서도 “좋은 합의가 아니라 훌륭한 합의를 하고 싶다”며 “서두르지 않을 것”이라고 했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국의 해상 봉쇄는 전쟁 행위라며 반발했다.

시장에서는 이번 사태로 인한 공급망 마비가 심각한 수준에 이르렀다는 우려도 나오고 있다.

원자재 거래 기업인 트라피구라의 수석 이코노미스트 사드 라힘은 “설령 내일 사태가 해결된다 해도 현재 이미 10억 배럴의 공급 손실이 발생한 상태”라며 “만약 한 달 더 지속된다면 그 손실 규모는 15억 배럴로 늘어날 것”이라고 말했다.