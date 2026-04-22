[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 더보이즈와 소속사 원헌드레드레이블(이하 원헌드레드) 사이의 전속계약 해지 갈등이 소속사의 횡령 혐의로까지 번졌다.

더보이즈의 법률대리인 측은 “최근 원헌드레드 차가원 대표를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 고소했다”고 21일 밝혔다.

이번 법적 대응은 멤버 뉴를 제외한 9인이 뜻을 모았다.

소속사 측은 그러나 더보이즈의 주장을 일체 부인했다. 법률대리인 현동엽 변호사는 “더보이즈 측이 제기한 횡령 혐의는 전혀 사실이 아니다”라며 “그간 정산 의무를 성실히 이행해왔다”고 반박했다.

이어 “아티스트 측에 대해 무고죄를 포함한 모든 법적 수단을 동원해 대응할 것”이라고 덧붙였다. 그러면서도 멤버 10인 전원의 완전체 활동을 원한다고 강조했다.

더보이즈는 앞서 2024년 12월 원헌드레드와 계약했으나, 올 2월 멤버 9인이 전속계약 효력정지 가처분 신청을냈다. 멤버들은 소속사가 지난해 7월부터 정산금을 미지급했을 뿐만 아니라, 정산의 투명성 확인을 위한 회계 자료 열람권조차 침해했다고 주장했다. 원헌드레드 측은 “계약 해지 요구를 수용할 수 없다”는 입장이다.

소속사와의 분쟁에도 더보이즈는 오는 24~26일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 예정된 단독 콘서트를 강행한다.