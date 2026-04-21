[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김대권 국민의힘 수성구청장 예비후보는 21일 신성장 거점공간 조성과 문화·관광축을 연결하는 도시 전략을 제시했다.

먼저 ‘신성장 거점도시’ 분야에서는 핵심 거점을 중심으로 도시 구조를 재편하고 미래 성장 기반을 구축한다.

군부대 이전 후적지 개발방안을 확정해 대규모 성장 거점으로 조성하고 수성구청 신청사 이전과 행정복지센터 신축을 통해 공공 기능의 중심축도 함께 정비할 계획이다.

특히 수성못 일대를 대표 성장 거점으로 육성한다.

수성브리지(스카이워크) 건설과 보행환경 정비를 통해 사람 중심 공간을 조성하고, 들안예술마을과 연계해 문화·상업·여가가 결합된 복합 거점으로 확장한다. 아울러 법이산 일대 드론 시범사업 등 미래형 활용 기반도 함께 구축할 방침이다.

또 주거지역 통합개발 방식 개선을 대구시에 적극 요구해 도시 전반의 균형 있는 성장 기반을 마련할 예정이다.

이러한 성장 거점을 기반으로 ‘세계가 찾는 문화예술도시’ 전략도 함께 추진한다.

수성국제비엔날레를 통해 도시 자체를 문화 콘텐츠로 확장하고 연호지구 디자인특화도서관 조성과 국립중앙도서관 분관 유치 등을 통해 문화 인프라를 확충한다.

특히 수성못 수상공연장을 중심으로 한 시그니처 공연과 고모역 문화거점(뚜비공원), 들안예술마을 활성화를 통해 일상 속 문화 환경을 강화한다.

김대권 예비후보는 “신성장 거점을 중심으로 도시 구조를 재편하고 그 위에 문화와 관광이 흐르는 도시를 만들어 수성구를 머무르고 다시 찾고 싶은 도시로 발전시키겠다”고 말했다.