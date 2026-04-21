[헤럴드경제=문영규 기자] 국가유공자에게 국밥을 무료로 대접해 화제가 된 서울 노원구의 한 국밥집 사장이 국가유공자들에 대한 무료 국밥 제공 지속을 약속했다.

국가보훈부는 21일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘작은 밥상 위에 담긴 큰 마음’이란 제목으로 지난 17일 강윤진 차관의 국밥집 방문 영상을 공개했다.

보훈부는 “국가유공자분들께 무료 식사를 제공하며 따뜻한 나눔을 이어오고 있는 서울 노원구의 한 식당에 강 차관이 찾아가 국가유공자분들과 함께 식탁에 앉았다”며 “웃음과 감사가 오가는 가운데, 따뜻한 말 한마디와 식사 한 끼를 나누는 소박하지만 깊은 온기가 자리를 가득 채웠다”고 전했다.

영상에서 국밥집 사장 박민규(32)씨는 “여기서 장사를 그만둘 때까지 국가유공자 어르신들께 계속 무료로 식사 대접을 할 예정”이라며 “대한민국에 있는 모든 유공자 분들이 어딜 가나 대우받을 수 있는세상이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이어 박씨는 게시물 댓글을 통해서도 “영상 속 국밥집 사장”이라고 밝히고 이같이 약속하면서 “주변에 국가유공자가 계시면 꼭 같이 오셔서 맛있는 국밥 한 그릇 드시고 가세요”라고 했다.

한 국가유공자는 “따뜻한 밥 한 끼 대접하겠다고 하는 게 고마웠다”고 했고, 다른 유공자는 “먹고 나니 식사비는 안 받고 6·25 전쟁 참전유공자에게 식사대접을 하니 너무 감사했다”며 인사했다.

시민들이 배달 애플리케이션(앱) 등을 통해 국밥을 주문하며 감사한 마음을 전한 영수증 메시지도 함께 공개됐다.

강윤진 차관은 화기애애한 분위기 속에서 국밥을 맛본 후 “이거 어떻게 만드는 거냐. 비법은 안 가르쳐 주시냐”고 감탄했고 박씨의 어머니는 “며느리도 모른다”며 농담을 던지기도 했다.

강 차관은 “사장님의 이런 좋은 이야기가 널리 전파가 돼서 제 2의 사장님 같은 분들이 계속 생겼으면 좋겠다”고 희망하며 “감사하다. 진짜 고맙다”는 인사를 건넸다.

보훈부는 이와 함께 “국민과 함께 국가유공자와 보훈가족분들이 자긍심을 갖고 영예로운 삶을 이어가실 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.