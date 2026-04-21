피델리티와 두 번째 협업…글로벌 리서치 기반 액티브 운용 AI 밸류체인 따라 한·미 핵심 기업 선별 투자

[헤럴드경제=송하준 기자] KCGI자산운용이 미국 기술기업과 한국 제조기업에 동시에 투자하는 인공지능(AI) 펀드를 출시해 밸류체인 기반 투자 전략을 강화한다. 단순 테마형 상품을 넘어 양국 산업 구조를 반영한 분산 투자에 초점을 맞췄다.

KCGI자산운용은 21일 ‘KCGI피델리티한미AI테크펀드[주식]’를 출시했다고 밝혔다. 지난 1월 글로벌 자산운용사 피델리티와 전략적 제휴를 맺은 이후 선보이는 두 번째 상품이다.

이 펀드는 피델리티의 글로벌 리서치 네트워크와 KCGI의 액티브 운용 역량을 결합한 것이 특징이다. 피델리티가 미국 AI 기업 중심의 자문 포트폴리오를 제공하면 KCGI가 이를 검증하고, 국내 기업은 자체 운용 프로세스를 통해 선별해 편입한다.

미국 포트폴리오는 소프트웨어, 반도체, 네트워크, 디바이스 등 AI 생태계를 주도하는 기술 기업 중심으로 구성된다. 국내는 고대역폭메모리(HBM) 반도체, 초고압 변압기·전력기기, 로봇 부품 등 제조 경쟁력을 갖춘 기업에 집중 투자한다.

운용 방식은 액티브 전략을 적용했다. 피델리티가 약 150개 기술주 유니버스 가운데 20~40개 종목을 압축 선별하면, KCGI는 자체 모델포트폴리오와 비교해 비중을 조정하는 방식으로 최종 포트폴리오를 구성한다.

국내 주식은 2600개 상장사 중 정량 스크리닝을 통해 약 200개 기업을 추린 뒤 반도체, 전력기기, 로봇, 자동차 등 유망 산업 중심으로 투자 종목을 선정한다.

KCGI자산운용 관계자는 “AI라는 구조적 변화 속에서 실적이 가시화되는 기업을 선별해 집중 투자할 것”이라며 “글로벌 리서치와 국내 운용 노하우를 결합해 초과 수익을 추구하겠다”고 밝혔다.

해당 펀드는 위험등급 2등급의 주식형 상품으로 환헤지는 적용하지 않는다. 총보수는 Ae클래스 기준 1.11%이며, 21일부터 KCGI자산운용 등을 통해 가입할 수 있다.

KCGI자산운용은 펀드 출시를 기념해 ‘한미AI테크 퍼즐 챌린지’ 이벤트를 진행하고 추첨을 통해 기프티콘과 상품권 등을 제공할 예정이다.