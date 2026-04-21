지금까지 외환은 환율과 수수료, 중개은행 경로, 결제 시간 위에서 작동해 왔다. 기업은 환위험과 결제 확인 지연, 대금 회수 지연, 운전자본 부담, 중개 비용을 함께 감당해 왔다.

글로벌 공급망의 비용도 물류와 관세만이 아니라 정산 지연, 자금 묶임에 크게 좌우된다. 납품은 끝났지만 자금흐름이 늦어지면 기업은 재고 비용과 환위험, 조달 금리 부담을 동시에 떠안게 된다.

스테이블코인 기반 결제는 납품 확인, 환전, 지급, 정산을 더 짧은 흐름으로 연결한다. 자금 회전 속도는 빨라지고, 현금흐름의 예측 가능성은 높아지며, 공급망 금융의 운영 흐름도 달라진다. 결제는 공급망 운영의 핵심 변수로 이동한다.

중요한 것은 환율 수준만이 아니다. 어떤 네트워크 위에서 자금이 움직이고, 어느 시점에 정산이 확정되며, 어떤 규칙 아래 상환과 지급이 이뤄지는가를 함께 봐야 한다.

스테이블코인이 국제결제의 주요 레일로 자리 잡을수록 달러 유동성을 얼마나 안정적으로 공급할 수 있는지, 환전과 지급을 얼마나 견고하게 연결할 수 있는지, 거래 상태를 얼마나 명확하게 추적할 수 있는지가 외환의 새로운 경쟁력을 좌우한다.

금융기관과 기업이 직면하는 과제도 달라진다. 자금 이동 자체보다 거래를 어떤 단위로 통합해 관리하고, 어떤 조건에서 완료로 판정하며, 예외 상황과 증빙을 어떻게 처리할 것인가가 더 중요해진다.

온체인 송금, 환전, 지급 파트너 처리, 회계 반영은 하나의 거래 안에서 이어지지만 실제 운영 현장에서는 각 단계가 서로 다른 시스템과 상태값으로 흩어지기 쉽다.

이런 분절이 계속되면 속도는 빨라져도 통제와 감사, 준법 대응 비용은 함께 커진다. 거래 식별, 상태 정규화, 완료 판정, 예외 처리, 증빙 자동화를 하나의 운영 표준 아래 구조화하는 것이 외환 인프라의 중심이 된다.

스테이블코인이 새로운 표준으로 자리 잡으려면 제도 혁신이 관건이다. 스테이블코인의 법적 성격과 회계 기준이 명확해야 하고 기존 외환·지급 규제와의 간극도 정리돼야 한다. 금융기관의 역할 범위와 사고 처리, 감사 대응에 대한 공통 규칙도 갖춰져야 한다. 나아가 위기 시 상환 압력과 자금 경색, 결제 단절 가능성을 어떤 원칙으로 다룰지, 누가 긴급 유동성을 공급하고 지급 지속성과 상환 우선순위를 어떻게 관리할지도 제도화돼야 한다.

동일한 스테이블코인을 여러 체인에서 통합 공급량으로 운용하는 기술 표준이 등장하더라도, 유동성과 정산, 규제와 운영의 기준이 체인별로 갈라지면 파편화 문제는 다른 형태로 남는다. 스테이블코인을 둘러싼 경쟁은 평시의 효율성과 예외상태의 질서를 함께 설계하는 경쟁이기도 하다.

미국이 스테이블코인을 본격적으로 제도권 안으로 끌어들이는 배경도 여기에 있다. 미국은 스테이블코인을 국제결제, 외환, 공급망 금융, 기업 재무의 규칙을 달러 중심으로 재편하는 수단으로 다룬다. 달러의 힘은 보유 규모만이 아니라 이동 경로, 정산 방식, 사용 질서에 의해 유지된다. 발행과 상환, 공시와 운영통제, 예외상태 대응까지 미국의 감독 질서 안에 묶일수록 달러 기반 디지털 유동성의 규칙도 미국이 주도하게 된다.

스테이블코인을 둘러싼 경쟁은 차세대 외환시장과 글로벌 공급망 금융의 운영 표준을 누가 설계할 것인가를 둘러싼 패권 경쟁이다.

김종승 엑스크립톤 대표