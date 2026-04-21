장세욱 부회장 “군인이 존경받아야”

동국제강그룹이 20일 자매결연부대인 육군 제2신속대응사단과 ‘1사 1병영’ 행사를 갖고 위문금 3000만원을 전했다고 21일 밝혔다.

동국제강그룹은 1984년 육군 제2신속대응사단과 자매결연을 맺었다. 이후 1995년 일시 중단됐다가 2012년 장세욱(오른쪽) 부회장이 ‘1사 1병영’캠페인으로 계승하며 체계화했다. 단순 금전 전달에 그치던 행사는 부대 상황에 맞춰 계곡 트래킹·헬스기구 지원·워크샵 장소 지원 등 교류 활동으로 발전했고 위문 규모도 두 배이상 늘었다.

동국제강그룹은 2사단 노도부대가 2021년 제2신속대응사단으로 재창설되고, 회사가 2023년 3개사로 분할했음에도 인연을 지속하고 있다. 이는 일회성 기부보다는 지속적인 관심과 실천을 중요시하는 동국제강그룹만의 사회공헌 철학과 맞닿아있다는 게 그룹 측의 설명이다. 올해로 총 25회, 누적 위문금은 3억6000만원이다. 올해는 특별히 ‘제2신속대응사단 역사관’ 재개관을 기념해 동국제강그룹에서 기부한 ‘럭스틸 렌티큘러 월’ 앞에서 전달식을 진행했다. 렌티큘러는 보는 각도에 따라 도안이 변화하는 연출을 의미하며, 동국제강그룹은 최상위 컬러강판 제조기술을 적용해 좌측면에는 밀리터리 배경 속 동국제강그룹 로고를, 우측면에는 메탈색 배경에 사단 로고를 넣어 돈독한 관계를 표현했다. 전달식 후 동국제강그룹 임직원과 임태호(왼쪽) 제2신속대응사단장 및 간부 들이 쓰레기를 줍는 친환경 운동을 진행했다. 서재근 기자