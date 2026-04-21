이안 에코포레 김천구미가 실거주 선호도가 높은 국민평형 중심 공급에 나선다고 밝혔다.

이안 에코포레 김천구미는 경상북도 김천시 아포읍 국사리 일원에 들어서는 아파트로, 지하 2층~지상 29층, 7개동, 총 736세대 규모로 계획됐다. 전체 단지는 전용 84㎡, 59㎡ 위주의 중소형 중심으로 구성되는 것이 특징이다.

최근 분양 시장에서는 대형 평형보다 실거주와 자산 효율성을 함께 고려한 중소형 평면 선호가 이어지고 있다. 이안 에코포레 김천구미는 이러한 흐름에 맞춰 100% 실속형 평면을 구성해 실제 거주 만족도에 초점을 맞췄다.

교육 환경 역시 실거주 수요자에게 중요한 요소다. 단지 인근에는 아포초중과 경북과기고가 있어 도보 통학이 가능하며, 구미대학교도 차량 5분 거리에 위치한다. 여기에 김천도서관 건립도 확정돼 2029년 개관 예정으로 교육·문화 인프라 확충 기대감도 나온다.

단지 안에서도 자녀 교육을 고려한 공간 구성이 계획됐다. 입주민 전용 도서관이 조성될 예정이며, 단지 내 상가에는 우수 전문 학원 입점이 추진되고 있다. 이를 통해 멀리 이동하지 않고도 학습과 사교육 인프라를 단지 안팎에서 원스톱으로 누릴 수 있도록 한다는 구상이다.

생활 편의성도 갖췄다. 김천 및 구미 시내의 대형마트, 종합병원 등 풍부한 생활 편의시설을 이용할 수 있고, 경북 최대 산업단지인 구미국가산업단지로의 출퇴근 여건도 양호해 실거주 기반이 탄탄한 편이다.

쾌적한 자연환경도 더했다. 금오산 도립공원과 국사봉, 제석봉 등 청정 자연이 가까운 ‘숲세권’ 아파트로 주거 환경이 쾌적하며, 도시의 복잡함에서 벗어난 독립적인 주거생활을 기대할 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

분양 관계자는 “이안 에코포레 김천구미는 실수요층이 가장 선호하는 국민평형과 중소형 위주로 구성된 데다 교육, 생활, 직주근접 여건까지 두루 갖춘 단지”라면서 “실거주 중심의 신규 아파트를 찾는 수요자들에게 좋은 대안이 될 것으로 전망된다”고 전했다.