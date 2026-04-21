풍자. [인스타그램 캡처]
풍자. [인스타그램 캡처]

[헤럴드경제=채상우 기자] 방송인 풍자(38·본명 윤보미)가 30kg 다이어트에 성공할 수 있었던 아침 식단을 공개했다.

풍자는 지난 19일 자신의 인스타그램에 아침 식단 사진을 공개했다.

그가 공개한 아침 식단은 차 한잔에 사과 1개, 노른자를 뺀 삶은 달걀 2개가 전부다.

사실상 그는 최소한의 에너지를 유지하는 식단을 유지하는 것으로 보인다.

풍자의 아침 식단. [인스타그램 캡처]
풍자의 아침 식단. [인스타그램 캡처]

아침 식단에 포함한 달걀은 대표적인 다이어트 식품이다. 단백질 함량이 높고 지방과 콜레스테롤이 낮아 근육 증가에 도움이 된다. 달걀 하나에 있는 흰자의 열량은 15~20kcal에 불과하다.

사과는 당이 높지만, 100g당 열량이 50~60kcal 수준으로 상대적으로 낮다. 도 GI 수치도 낮은 편이라 혈당 상승 걱정을 조금이나마 덜 수 있다. 식이섬유가 많아 포만감이 오래가고, 노폐물 배출에도 도움을 준다.

풍자는 지난해 다이어트 초기 비만 치료제인 위고비와 삭센다를 통해 약 17kg을 감량했으나 속이 울렁거리고 토할 것 같은 느낌 등 심각한 부작용을 겪어 중단했다고 밝혔다

비만 치료제 중단 후 요요를 겪기도 한 그는 운동과 식단을 병행하며 1년 여에 걸쳐 약 30kg 감량해 화제가 되기도 했다.


123@heraldcorp.com