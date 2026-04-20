중앙행정기관, 지방자치단체 등 684개 공공기관 대상으로 공공데이터제공 및 데이터기반행정 평가 ... 3년 연속 공공데이터 제공 운영실태 ‘우수’, 2년 연속 데이터기반행정 실태점검 ‘우수’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 행정안전부 주관 2025년 공공데이터 제공 운영실태 평가와 데이터기반행정 실태점검 평가에서 모두 우수기관으로 선정됐다.

공공데이터 제공 운영실태 평가는 3년 연속, 데이터기반행정 실태점검 평가는 2년 연속 우수기관에 선정되었다.

이번 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 총 684개 기관을 대상으로 ▷공공데이터의 개방과 품질관리 ▷데이터기반행정 운영실태를 점검했다.

광진구는 이번 공공데이터 제공 운영실태 평가에서 전년도 점수인 90.34점보다도 더 높은 90.61점을 받았다.

특히 메타데이터 기반의 데이터 개방계획을 수립·이행하고 개방데이터에 대한 이용자 지원 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았으며, 데이터 품질 관리 영역에서 39.71점(40점 만점)을 받아 우수한 성과를 거뒀다.

또한 데이터기반행정 실태점검 평가에서는 82.27점을 얻었다. 구는 ▷해충발생 예측 및 방역 최적화 분석 ▷공중선 정비 민원 분석 ▷그늘막 설치 입지 분석 ▷가로쓰레기통 최적 입지 선정 분석 등 빅데이터 분석 보고서를 작성·활용하고 전 국민을 대상으로 빅데이터 분석 공모전을 개최하는 등 실체적 데이터에 근거한 합리적이고 효율적인 행정을 통해 구민들의 삶의 질 향상에 힘써왔다.

이에 따라, ▷AI·데이터기반행정 리터러시 및 교육실적 ▷공유데이터 구축 로드맵 수립이행 및 등록 이행률 ▷메타데이터의 등록 및 관리 ▷추진기반 조성 등 평가지표에서 만점을 획득했다.

구 관계자는 “이번 우수기관 선정은 그동안 광진구가 공공데이터 제공과 데이터기반행정 활성화를 위해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 공공데이터의 품질관리를 강화하고, 구민이 필요로 하는 데이터를 적극 개방하는 한편, 데이터 활용을 통한 과학적 행정으로 구민의 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.