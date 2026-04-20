45팀 참가 속 독창·중창 무대 펼쳐져 15팀 본선 진출 확정 세대 공감 이끈 문화행사…부모와 어린이 함께 즐기는 장 형성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]성북구가 어린이들의 맑은 노랫소리로 꿈과 희망을 전하는 ‘제17회 성북 아리랑 동요제’ 예선을 마무리했다.

지난 18일 성북구청 성북아트홀에서 열린 예선에는 총 44팀이 참가했다. 참가 어린이들은 동요를 통해 각자의 개성과 감성을 표현했다. 독창 무대에서는 어린이들이 자신감을 드러냈고, 중창 무대에서는 호흡을 맞춘 화음이 이어졌다.

성북 아리랑 동요제는 어린이들이 동요를 통해 정서를 기르고 무대 경험을 쌓을 수 있도록 마련된 행사다.

이번 예선은 독창과 중창으로 진행, 표현력과 협동의 가치를 함께 경험하는 자리로 운영됐다.

동요를 매개로 한 세대 간 공감도 이어졌다. 부모와 어린이가 함께 노래를 듣고 즐기는 모습이 나타나며 행사는 세대가 함께하는 문화의 장으로 기능했다.

이날 예선에서는 15팀이 본선 진출팀으로 선정됐다. 본선은 5월 2일 성북구청 바람마당에서 열린다. 어린이날을 맞아 ‘어린이 친구 성북 페스티벌’과 함께 진행될 예정이다.

성북구 관계자는 “예선 무대에 선 아이들의 목소리에는 설렘과 용기, 꿈과 희망이 담겨 있었다”며 “동요제가 어린이에게는 성장의 기회가 되고, 가족과 지역사회에는 공감의 시간이 되길 바란다”고 말했다.