1라운드, 1·2위 포디엄 달성 2라운드, 1~3위 포디엄 싹쓸이 금호타이어 엑스타 S700 장착

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀, 준피티드 레이싱팀이 지난 18일~19일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 ‘2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 더블라운드에서 포디엄을 달성했다고 20일 밝혔다.

금호타이어가 출전하는 토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 오네 슈퍼레이스 챔피언십의 최상위 클래스이자, 국내 최고 수준의 레이싱 전용 스톡카 경주 대회로 손꼽힌다.

지난 18일 열린 1라운드에서는 금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수와 이정우선수가 각각 1위와 2위를 차지하며 팀 원투 피니시를 기록했다. 특히 이창욱 선수는 예선과 결승을 모두 석권하는 ‘폴 투 윈’을 달성하며 압도적인 경기력을 선보였다.

이어 19일 진행된 2라운드에서도 이창욱 선수는 다시 한번 예선 1위와 결승 우승을 동시에 기록하며 2경기 연속 ‘폴 투 윈’을 달성하며 디펜딩 챔피언으로서의 존재감을 입증했다. 특히 이창욱 선수는 1,2라운드 모두 가장 빠른 랩타임을 기록, ‘패스티스트 랩’ 타이틀까지 거머쥐었다.

금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀 차량에는 고속 주행 환경에서도 탁월한 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 발휘하는 금호타이어 레이싱 타이어 ‘엑스타 S700’이 장착됐다.

금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수는 “팀과 타이어의 완벽한 준비 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “매 라운드 최상의 퍼포먼스를 유지하며 시즌을 이어가겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.

한편, 금호 SL모터스포츠팀은 2026 NLS(뉘르부르크링 내구 레이스 시리즈) 2라운드에 참가해 포디엄을 차지했다.

금호타이어 관계자는 “다양한 모터스포츠 활동을 통해 축적해 온 기술력을 바탕으로 퍼포먼스 브랜드로서의 입지를 지속해서 강화해 나갈 것”이라고 말했다.