100% 직고용…장애인 고용률 3.64% 맞춤형 직무 개발로 업무 성취감 높여 업계 유일 ‘포용경영팀’으로 밀착 지원

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡은 장애인 고용률이 3.64%로 민간 기업 의무고용률(3.1%)을 초과 달성했다고 20일 밝혔다. 이는 대기업집단 평균 장애인 고용률 2.46%를 크게 웃도는 수치다.

쿠팡은 자회사 별도 채용 대신 100% 직접 고용을 원칙으로 삼고 다양한 맞춤 직무를 개발했다. e스포츠팀이 대표적이다. 2024년 10명에서 1년여 만에 80명으로 확대했다. 지난해 전국장애인e스포츠대회에서 금메달 8개를 포함한 17개 메달을 획득했다. 건강검진 데이터 취합·HR 지원·판매자 지원·공용컵 세척 등의 직무도 운영 중이다.

전면 재택근무로 출퇴근 제약도 없앴다. 현재 15개 법정 장애 유형 중 14개 유형의 장애인 직원이 근무하고 있으며 만 18세부터 71세까지 다양한 연령대가 재직 중이다. 쿠팡은 유통업계 유일의 장애인 채용 전담 조직 ‘포용경영팀’도 운영하고 있다. 장애인 임직원의 채용부터 직무 적응, 근무 지원까지 전 과정을 체계적으로 관리한다.

쿠팡 관계자는 “앞으로도 장애인을 위한 다양한 직무를 발굴하고, 유연한 근무 환경을 확대할 것”이라며 “더 많은 장애인들이 쿠팡에서 자신의 역량을 발휘할 수 있도록 하겠다”고 말했다.