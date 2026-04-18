쿠팡 19일까지 ‘메가뷰티쇼 버추얼스토어’ 운영 인기 제품부터 19개 브랜드 이벤트까지 혜자 구성

[헤럴드경제=박연수 기자] “쿠팡 브랜드숍 찜하기 눌러주시면 샘플 2개씩 드리고 있습니다.”

서울 성동구 성수동 ‘K-뷰티’ 격전지에 새로운 경쟁자가 등장했다. 쿠팡이 17~19일 3일간 운영하는 팝업스토어 ‘메가뷰티쇼 버추얼스토어’가 주인공이다. 지난 17일 찾은 현장은 평일 낮 시간임에도 입장하기 위한 줄이 길게 늘어섰다. 내부도 인산인해를 이뤘다.

가장 먼저 눈길을 끈 건 쿠팡 애플리케이션(앱) 내 인기 순위를 담은 ‘탑’이다. ‘어워드 존’으로 닥터지, 에스쁘아, 에스트라 등 인기 상품 40여개가 한눈에 들어왔다. 탑 아래에는 해당 제품들을 체험할 수 있게 마련했다.

어워드 존 바로 앞에는 중소 뷰티 브랜드들이 새롭게 선보인 제품들이 나란히 전시된 ‘뉴존’이 설치됐다. 테스트 제품과 함께 QR(큐알)코드가 붙어 있었다. 큐알을 찍자 쿠팡 앱 내 구매 페이지로 이어졌다.

쿠팡이 마련한 공간 주변에는 뷰티 브랜드들의 체험 공간으로 꾸며졌다. 총 19개 브랜드가 참여했다. 스킨케어 브랜드 에스트라, 메디힐부터 색조 화장품 중심인 롬앤, 에이지투웨니스까지 마련됐다. 1세대 뷰티 브랜드 에뛰드, 더 페이스샵 등도 빠지지 않았다.

브랜드별 다양한 혜택도 마련됐다. 총쏘기, 공 굴리기 등 참여형 콘텐츠들은 사람들의 발길을 붙잡았다. 브랜드들은 해당 체험을 통해 인기 제품들을 제공했다. “저희는 샘플 드리지 않고 본품 드립니다”, “‘좋아요’만 눌러주세요” 등 모객 경쟁도 뜨거웠다.

이날 현장을 찾은 박모 씨는 “다양한 브랜드를 한 공간에서 만나볼 수 있어 좋다”며 “다양한 제품을 시도해보고 무료로 받아볼 수 있어 내년에도 다시 방문할 것 같다”고 했다.

쿠팡도 푸짐한 선물을 준비했다. 현장에서 쿠팡 앱을 통해 2만원 이상의 뷰티 상품을 구매한 와우회원에게는 42만원 상당의 ‘뷰티박스’를 제공했다. 지난해 팝업에서 38만원 상당의 제품을 증정했던 것에 이어 혜택 폭을 더 늘렸다.

K-뷰티를 알리기 위한 비밀스러운 공간도 있었다. 1.5층에 마련된 ‘글로벌 상생 상담 존’이다. 쿠팡은 이곳에서 3일간 대만과 파페치를 통해 글로벌로 수출할 K-뷰티 브랜드에 1대1 컨설팅을 제공한다. 해외 진출에 대한 뜨거운 관심을 반영하듯 상담존 문은 연신 열렸다 닫혔다를 반복했다.

쿠팡은 이번 팝업에 3일간 3000명이 찾을 것으로 예상하고 있다. 쿠팡 관계자는 “쿠팡과 K-뷰티 브랜드의 협업을 통해 국내외 시장에서 성장을 도모하는 것이 가장 큰 목표”라고 전했다.