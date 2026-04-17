[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 지난 14일 사회봉사 교과목 수강생 120명을 대상으로 자원재활용 실천 교육을 실시하고 AI 기반 투명 페트병 회수 로봇 ‘쓰샘’을 활용한 체험 프로그램을 운영했다.

이번 교육은 환경문제에 대한 인식을 높이고, 일상 속 실천을 바탕으로 지속가능한 사회에 대한 시민의식을 높이기 위해 마련됐다.

특히 학생들이 직접 쓰샘 로봇에 페트병을 투입하고 포인트를 적립하는 체험형 방식으로 진행됐다.

‘쓰샘 로봇’은 AI 기술을 기반으로 투명 페트병의 종류와 상태를 분석해 고품질 재활용을 지원하는 장비로, 교내 학생회관에 설치돼 있다.

해당 장비는 대구광역자활센터와 KT의 지원으로 구축됐으며 지역사회와 대학이 협력한 자원순환 실천 사례로 주목받고 있다.

교육 과정에서는 학생들이 전용 앱을 이용한 포인트 적립을 통해 일회성 체험을 넘어 재활용 활동에 지속적으로 참여하고 생활 속 실천으로 이어질 수 있도록 했다.

사회봉사 교과목을 담당하고 있는 엄태영 교수는 “이번 교육을 통해 학생들이 지속가능성에 대해 고민하고 책임 있는 시민으로 성장하길 기대한다”고 말했다.

경일대는 앞으로도 사회봉사 교과목과 연계한 환경 실천 프로그램을 확대하고, 학생 참여를 기반으로 자원순환 문화를 정착시켜 나갈 계획이다.