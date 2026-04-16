디자인진흥원, ‘메종&오브제’ 참가기업 지원

K-디자인 소비재들이 명품의 산실인 파리에서 실력을 평가받아볼 기회가 왔다.

한국디자인진흥원(KIDP·원장 강윤주)은 오는 9월 파리에서 열리는 ‘메종&오브제’ 전시회 참가기업을 이달 21일까지 모집한다.

메종&오브제는 60여개국 2100여개 브랜드가 참여하는 디자인·라이프스타일 제품 전시회다. 산업부와 KIDP는 2022년부터 한국디자인관을 운영해왔다. 올해도 기프트·플레이 구역에 참가해 참여기업의 해외판로 개척과 수출확대를 지원할 예정이다.

2025년 메종&오브제 한국관 참가기업들은 다수의 글로벌 바이어와의 상담을 통해 해외진출을 타진했다. 전시 이후에도 협의가 이어지는 등 가시적인 성과로 연결되고 있는 것으로 전해진다.

특히 ㈜언베일 등 10여개 기업은 바이어 매칭을 통해 3개월 만에 12억원의 수출성과를 달성했다. 뉴욕 현대미술관(MoMA) 디자인스토어, 메르시(Merci) 등 주요 글로벌 유통채널 입점으로 해외진출 기반도 마련했다.

디자인진흥원 강윤주 원장은 “단순 전시지원을 넘어 수출, 유통, 마케팅을 통합 지원한다. K-디자인 소비재가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 브랜드로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.