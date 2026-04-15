26일까지 ‘애니버서리 위크’

[헤럴드경제=강승연 기자] 한세엠케이가 전개하는 캐주얼 브랜드 NBA는 서울 성수동 플래그십 매장 개점 1주년을 기념해 오는 17일부터 ‘애니버서리 위크(Anniversary Week)’를 진행한다.

해당 매장은 지하 1층부터 루프탑까지 이어지는 3개층 규모의 공간을 통해 NBA의 스포츠 헤리티지와 스트리트 감성을 동시에 경험할 수 있는 브랜드 허브로 자리 잡았다.

이번 1주년 행사는 NBA 고유의 농구 DNA를 바탕으로, 경험·콘텐츠·구매가 자연스럽게 연결되는 ‘온리 앳 NBA 서울 플래그십(Only at NBA Seoul Flagship)’ 콘셉트로 기획됐다.

공간은 팀별 포토존 등 촬영과 공유까지 자연스럽게 이어질 수 있도록 구성했다. 이를 통해 단순한 방문을 넘어 참여와 확산으로 이어지는 브랜드 경험을 강화했다.

행사 기간 구매 고객 대상으로 럭키드로우와 DIY 키캡 키링 체험 등 참여형 프로그램이 운영된다. 럭키드로우 경품으로는 금액 쿠폰을 비롯해 동전지갑 키링, 그립톡, 짐색, 양말 등이 제공된다. 성수 플래그십 한정 상품 공개, 포토존 연계 이벤트도 진행된다.

NBA 관계자는 “이번 1주년을 계기로 성수를 대표하는 농구 기반 문화 허브로서 입지를 더욱 공고히 하고, 향후에도 월별 테마 이벤트와 다양한 협업을 통해 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.