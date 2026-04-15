[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘네모난 가방에 둥근 뿔테 안경’

한때 외국인들이 외모로 한국인을 구별해 내는 법으로 통용됐던 방법이다. 그만큼 많은 한국인들이 안경을 쓰고 있다는 것. 실제 한국 2030 세대의 근시 유병률이 매우 높은 것으로 조사됐다.

국제학술지 ‘안과학’(Ophthalmology Science) 최신호에 따르면, 아일랜드 더블린공과대·김안과병원 공동 연구팀이 한국과 미국의 국민건강영양조사 자료(미국 1만2661명, 한국 3873명)를 바탕으로 비교 분석한 결과, 한국 젊은 세대의 근시 유병률이 뚜렷하게 더 높았다.

40세 이상 연령층의 근시 유병률은 한국 40.8%, 미국 38.4%로 비슷했지만, 18∼39세 젊은 층은 한국 75.8%, 미국 45.6%로 확연한 차이를 보였다.

미국의 경우 전 연령대에 걸쳐 근시 비율이 완만하게 유지되는 반면, 한국인은 청소년기부터 이미 근시가 시작되고 있는 것이다.

이는 유전적 요인을 넘어 한국 특유의 교육 환경과 실내 중심의 생활 습관이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

근시는 단순히 시력이 떨어지는 문제가 아니라, 고도 근시로 악화할 경우 망막과 시신경에 구조적 손상이 누적되고, 이 과정에서 망막박리, 근시성 황반변성, 녹내장 등 실명으로 이어질 수 있는 질환 위험이 크게 높아진다.

한국인의 연령대별 고도 근시 비율은 6∼9%로, 미국(2∼4%)보다 2배 이상 높은 것으로 나타났다.

또 연구팀은 근시가 1디옵터 악화할 때 한국인의 시력 손실 위험이 41%씩 증가해 미국(27%)보다 상승 폭이 더 큰 것으로 추산했다.

연구팀은 향후 시력 손실 부담을 크게 증가시킬 수 있는 공중보건 문제라 지적하며, 젊은 층의 근시 진행을 억제하기 위한 특단의 대책이 필요하다고 제언했다.

근시 예방을 위해서는 어릴 때부터 햇볕 아래서 뛰노는 시간을 늘리고, 근거리 작업의 강도를 조절하는 환경적 변화가 필수적이다

만약 고도 근시가 있다면 1년에 한 번 정도 주기적으로 망막단층촬영(OCT), 안저검사, 안구 길이 검사 등을 통해 변화 여부를 관찰하는 것이 좋다. 갑자기 시야 한가운데가 뚜렷하게 보이지 않거나 어둡게 보이는 등 시력 저하가 느껴진다면 전문의 진료를 받아야 한다.