[헤럴드경제=장윤우 기자] SK하이닉스 생산직 직원이 직장인 익명 커뮤니티에 올린 글이 화제다. 증권가에서 1인당 성과급이 수억원에 달할 것이라는 전망이 나오면서 관심이 더 커지고 있다.

14일 직장인 커뮤니티 블라인드에 SK하이닉스 생산직 직원 A 씨는 “하이닉스 생산직인데 인생이 달다”는 제목의 글을 올렸다. 블라인드는 소속 회사 공식 메일 등으로 인증해야 가입할 수 있는 플랫폼이다.

A 씨는 “중학교 때 공부도 안 해서 인문계는 꿈도 꾸지 말고 취업이나 일찍 하자 하고 동네 공업고등학교에 갔다가 공부 안 하는 애들 사이에서 편하게 전교 2등 찍고 작년쯤 이직해서 들어왔다”고 적었다. 이어 “학원 같은 거 한 번도 안 다녀서 돈 들 일도 없었다. 이만한 가성비 루트가 없다”고 했다.

A 씨는 “당연히 사무직과 생산직은 입사 난이도부터 다른 것도 잘 알고 있다. 나는 스스로 수준 파악이 잘 되는 사람이기에 4년제 대학에 가도 대기업은커녕 중견기업도 못 갈 것 같아서 일찍 취업한 사례”라고 밝혔다. 그는 “물론 나 말고 스펙 좋고 뛰어난 분이 붙으실 수도 있었을 것이다. 당연히 운도 많이 따라줘야 한다고 생각한다”고도 덧붙였다.

이 글에는 엇갈린 반응이 달렸다. 한 누리꾼은 “솔직히 아무리 돈 많이 줘도 교대근무로 건강 망가지는 거 때문에 부럽단 생각 없었는데 하이닉스는 예상 성과급대로 받으면 예외라고 본다. 진심 축하한다”고 했다. 또 다른 누리꾼은 “통장 보면 생각 달라질걸? 시드 모아서 아파트 금방 사고 투자로 돈 불리면 자산 격차 심하게 난다. 직업은 부를 이루기 위한 도구일 뿐 귀천없는 거다”라고 적었다.

A 씨의 글이 주목받는 배경에는 SK하이닉스의 성과급 규모 전망이 있다. 증권가에서는 SK하이닉스가 AI 반도체 수요에 힘입어 올해 연간 영업이익 250조원을 달성할 것으로 내다보고 있다. 이 경우 영업이익의 10%를 재원으로 삼는 초과이익분배금(PS)은 25조원에 달한다. 전체 임직원 약 3만5000명으로 단순히 계산하면 1인당 평균 약 7억원(세전)의 성과급이 돌아간다.

SK하이닉스는 현재 AI 반도체 수요 대응을 위해 생산직 채용을 진행 중이다. 모집 마감은 오는 22일이며 7~8월에 입사할 수 있는 고등학교 또는 전문대 졸업자를 대상으로 한다. 모집 직무는 설비 유지·보수와 라인 운영을 담당하는 메인트(Maintenance)와 반도체 장비 운영·품질 검사를 수행하는 오퍼레이터(Operator)다.