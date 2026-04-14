[헤럴드경제=김성훈 기자] BJ(인터넷 방송인) 과즙세연이 11세 연상 BJ 케이와 열애 중이라고 밝혔다.

과즙세연은 13일 온라인 방송 플랫폼 숲(SOOP, 구 아프리카 TV) 자신의 채널 공지 게시판에 케이와 교제 중이라고 인정했다.

그는 “최근 소식(교제설)으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글 남긴다”며 “현재 저는 좋은 사람을 만나면서 잘 지내고 있다”고 밝혔다.

이어 “항상 응원해주시고 기다려주시는 여러분의 마음을 잘 알고 있어서 더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어지게 된 것 같다”며 “앞으로는 더 많은 팬들이랑 소통하려고 노력하겠다”고 덧붙였다.

과즙세연은 또 이날 케이의 라이브 방송에 출연해 지난해 7월의 지인 결혼식 뒷풀이 자리에서 처음 만나, 8개월 째 교제 중이라고 밝혔다. 이 방송에서 두 사람은 손을 잡거나 입 맞추는 스킨십을 하기도 했다.

과즙세연은 2024년 넷플릭스 ‘더 인플루언서’에 출연해 화제를 모은 인물이다. 이듬해 방시혁 하이브 의장과 미국 LA 베벌리힐스의 한 거리에서 함께 목격돼 화제의 중심에 섰고, ‘고등래퍼2’ 출신 래퍼 김하온과 열애설에 휩싸이기도 했다. 그는 최근 한 유튜브 채널에 출연해 “2년 전 잘 벌 때는 30억 원도 벌었지만, 작년에는 10억 원을 벌었다”고 밝힌 바 있다.

‘포항 금수저’로 알려진 케이는 별풍선으로 얻은 수익으로 수억원 대의 슈퍼카들을 샀다고 자랑한 바 있다. 그는 과거 성희롱, 양다리, 코인 게이트 연루 등 여러 논란에 휘말린 전력이 있다.

케이는 1989년생이며, 과즙세연은 2000년생으로 11세 나이 차이가 난다.