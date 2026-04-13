시설농가·농기계 연료비 지원… 생육은 ‘양호’, 수급 영향 제한적

[헤럴드경제=김선국 기자] 송미령 농림축산식품부 장관은 13일 충남 서산의 한 시설농가와 농기계 이용 현장을 방문했다. 이자리에서 송 장관은 면세유 가격 상승에 따른 농가 부담을 점검하고, 추가경정예산으로 반영된 유가연동 보조금 지원 계획을 설명했다.

최근 국제유가 상승으로 면세유 가격이 크게 오르면서 농가의 유류비 부담이 확대되고 있다. 경유는 2월 말 리터당 1122원에서 4월 초 1467원까지 상승하는 등 단기간에 가격 변동 폭이 커졌다.

이에 농식품부는 이번 추경을 통해 총 623억원 규모의 면세유 유가연동 보조금을 편성했다. 시설농가 난방유 94억원, 농기계용 경유 529억원이 각각 지원된다.

지원이 시행되면 농업인은 3월부터 9월까지 농번기 동안 사용하는 시설원예 난방용·농기계용 면세유에 대해 일정 수준의 비용을 지원받게 된다.

이날 현장에서 송 장관은 농가 애로사항을 청취하고, 영농 비용 부담 완화를 위한 추가 지원 필요성도 점검했다.

한편 딸기 등 주요 시설과채는 최근 기온 상승 등 기상 여건 개선으로 생육 상황이 전반적으로 양호한 것으로 나타났으며, 출하도 안정적으로 이뤄지고 있다. 농식품부는 대외 불확실성에도 불구하고 현재까지 시설과채 수급에는 큰 영향이 없는 것으로 보고 있다.

송 장관은 “면세유 지원이 농가 경영 안정에 도움이 되길 기대한다”며 “현장 상황을 지속적으로 점검해 농산물 수급과 생산 기반 안정을 지원하겠다”고 말했다