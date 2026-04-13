‘용인 고림 동문 디 이스트’ 단지는 교육과 교통, 생활 인프라를 모두 갖춘 입지에 유치원부터 초·중·고교가 모두 도보권에 위치한다. 여기에 에버라인 고진역을 통한 용인 시내 이동과 서울 출퇴근은 물론, 향후 GTX-A 구성역 전 구간 개통에 따른 광역 교통망이 확충될 예정이다.

여기에 반도체 메가클러스터 조성에 따른 직주근접 생활권이다. 용인 처인구 일대에는 삼성전자의 첨단 시스템 반도체 국가산업단지와 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터가 조성될 예정으로, 향후 대규모 일자리 창출과 배후 주거 수요 유입이 예상된다.

‘용인 고림 동문 디 이스트’는 하나로마트, CGV, 이마트, 용인중앙시장, 처인구청 등 생활 편의시설이 인접해 주거 편의성이 우수하고, 고림지구 개발 진행에 따른 상권 확충도 예정돼 있다.

상품성에 대한 반응도 긍정적이었다. 남향 위주 단지 배치에 4bay 맞통풍 위주로 설계해 채광과 통풍 효율을 높였고, 지상에 차가 없는 공원형 단지로 풍부한 녹지 공간과 다채로운 테마 조경공간을 계획했다. 세대 내에는 동선을 고려해 주방가구를 배치하고, 팬트리, 드레스룸 등의 넉넉한 수납공간을 제공한다.

단지 내 커뮤니티 시설도 관심을 모았다. 피트니스센터와 골프연습장, 키즈카페, 카페테리아 등 다양한 시설이 조성될 예정으로, 입주민들이 단지 안에서 여가와 휴식을 함께 누릴 수 있는 환경이 마련된다. 원패스 시스템, 차량 위치 인식 시스템, 무인택배 시스템 등 첨단 주거 시스템도 적용된다.

‘용인 고림 동문 디 이스트’는 경기도 용인시 처인구 고림동 일원에 지하 2층~지상 23층, 6개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 350가구 규모로 조성된다.

분양 일정은 4월 20일(월) 특별공급을 시작으로 21일(화) 1순위 청약, 22일(수) 2순위 청약을 실시한다. 당첨자 발표는 29일(수)이며, 정당계약은 5월 11일(월)부터 13일(수)까지 3일간 실시한다.

견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 일원에 마련돼 있다.