민주는 전북 경선 후폭풍…국힘은 TK 갈등 가열 정청래 “국민 눈살 찌푸리는 후보, 단호히 조치” 송언석 “‘전재수 면죄부’ 합수본부장 법적 조치”

[헤럴드경제=양대근·김해솔 기자] 정치권의 명운을 건 6·3 지방선거가 50여일 앞으로 다가온 가운데 각 당의 주요 지역 공천 작업이 금주에는 대부분 마무리될 전망이다.

다만 여야의 이른바 ‘텃밭’으로 통하는 영호남 지역의 경우 곳곳에서 공천을 둘러싼 후보 간 갈등이 지속되고 있어 막판 대진표 확정까지 최종 변수가 될 전망이다.

정청래 더불어민주당 대표는 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “후보들께서는 10번이고 100번이고 몸을 낮추고 국민의 눈높이에 맞게 말하고 행동해주실 것을 당부드린다”면서 “국민의 눈살을 찌푸리게 하는 일에는 단호하게 조치하겠다”고 강조했다.

하지만 당장 전북지사 경선 결과를 놓고 당내 갈등 양상으로 번지는 모습이다. 전북지사 경선에서 낙마한 안호영 의원은 이날까지 사흘째 국회에서 단식 중이다. 최종 후보로 선출된 이원택 의원의 ‘식비 대납 의혹’에 대한 당 차원의 재감찰을 요구하면서다.

앞서 ‘대리 기사비 지급 의혹’이 제기된 김관영 전북지사는 곧바로 당에서 제명된 반면 이 의원은 하루 만에 ‘혐의 없음’으로 결론나면서 “경선이 불공정하게 치러졌다”는 게 안 의원 측 주장이다. 반면 문정복 최고위원은 지난 10일 국회에서 기자들과 만나 안 의원의 재심 청구를 두고 “경선 불복”이라며 “국회의원 선거에 출마하지 못할 수도 있다”고 발언하기도 했다.

전남광주통합특별시장 선거에서는 민형배 예비후보가 김영록 예비후보의 세 결집 양상을 두고 ‘배신 동맹’이라고 주장하는 등 설전을 벌이고 있다. 두 후보의 결선투표 결과는 14일 오후 중앙당 선거관리위원회가 발표할 예정이다.

이런 가운데 국민의힘은 보수의 전통적인 텃밭으로 꼽히는 대구시장 후보 선정 관련 컷오프(공천 배제) 사태 후폭풍에서 좀처럼 벗어나지 못하는 모습이다. 당 공관위는 오는 17일 본경선에 진출할 2명의 후보를 확정할 계획이지만, 컷오프된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 여전히 무소속 출마 가능성을 열어놓은 상황이다.

14일 확정되는 경북도지사 후보 자리를 놓고도 김재원 예비후보와 이철우 예비후보 간 공방전이 거칠어지고 있다. 김 예비후보가 이 후보의 사법리스크 의혹을 제기하자, 이 예비후보 측에서는 김 예비후보의 후보 자격 박탈을 주장하는 등 양 진영에서 날선 발언들이 오갔다.

국민의힘은 지난 11일 박형준 시장을 부산시장 후보로 확정한 데 이어 이날 민주당 후보로 등판한 전재수 후보에 대한 공세 수위를 높였다.

송언석 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “합동수사본부는 (전 후보의) 4명 보좌진을 조직적 증거 인멸 혐의로 기소했는데, 총책임자인 국회의원은 아무런 책임을 지우지 않았다”면서 “전 후보를 위한 ‘공천 선물’로 수사를 억지 종결시킨 김태훈 합수본부장에 대한 법적 조치를 검토하겠다”고 밝혔다.