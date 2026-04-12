[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 인공지능(AI) 의료기기 기업 성장을 돕고 의료산업 경쟁력을 높이기 위해 거점병원 임상데이터를 활용하는 ‘2026년(4차년도) 의료데이터 중개 사업’을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

대구디지털혁신진흥원(DIP)이 주관하고 한국산업기술시험원(KTL), 대구테크노파크(대구TP), 경북대병원, 계명대 동산의료원이 참여한다.

올해부터 본격 운영을 시작한 ‘K-의료데이터 중개 포털’ 활성화를 위해 데이터를 추가 구축하고 참여 병원의 범위를 전국 단위로 확대할 방침이다.

현재 포털에는 지난 3년간 구축된 약 25만건의 데이터가 탑재돼 있다. 데이터는 뇌신경·심혈관 질환 등 주요 중증 질환에 특화된 컴퓨터단층촬영(CT)·자기공명영상(MRI)부터 환자의 생체 신호와 진단 정보까지 다양하다.

모든 데이터는 데이터심의위원회(DRB)와 의생명윤리위원회(IRB)의 심의를 거쳐 안전하게 가명화된 후 제공된다.

데이터가 필요한 기업은 포털 내 데이터 카탈로그를 통해 정보를 확인하고 활용 신청할 수 있다.

일부 기업은 데이터를 활용해 국내외 의료기기 인허가를 획득하거나 공급계약을 체결하는 등 성과도 나타나고 있다.

서귀용 대구시 의료산업과장은 “병원의 소중한 데이터 자산이 기업의 혁신 기술로 전환돼 대구 의료산업의 새로운 성장 동력이 되고 있다”며 “참여 병원과 기업 네트워크를 지속적으로 확장해 ‘메디시티 대구’의 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.