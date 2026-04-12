장동혁 “이 길이 자유대한민국 지키는 길” “지선 앞두고 분열·고통 무겁게 받아들여”

[헤럴드경제=신대원 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 12일 6·3 지방선거를 앞둔 시점 자신의 미국 방문을 두고 비판의 목소리가 대두되는데 대해 ‘자유대한민국 수호’를 언급했다.

장 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 먼저 “저는 지방선거를 앞둔 현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다”며 “지금 대한민국은 자유와 법치, 시장질서까지 흔들리는 중대한 기로에 서있다”고 진단했다.

그는 “위기의 대한민국 앞에서 우리는 모든 역량을 동원해야 한다”며 “우리는 모든 가능성을 열어야 한다”고 밝혔다.

이어 “제가 처절한 마음으로 싸우는 이유는 단 하나”라며 “바로 이 길이 자유대한민국을 지키는 길이라 믿기 때문”이라고 말했다.

또 “저는 어제, 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다”면서 “대한민국의 미래를 결코 외면할 수 없기에 나아간다”고 강조했다.

앞서 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 전날 자신의 미국 방문 계획에 대해 “선거를 포기한 것인가”라면서 “미국에 지방선거 표가 있느냐”고 비판한 것을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

장 대표는 끝으로 “이번 6·3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것”이라면서 “그 전선 위에 우리가 끝까지 지켜야 할 것은 결코 포기해서는 안 되는 대한민국의 미래이다. 저는 여러분과 함께 그 답을 찾겠다”고 말했다.