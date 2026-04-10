고유가 부담완화·민생안정에 투입

[헤럴드경제=이태형 기자] 고유가 부담 완화와 민생안정을 위한 행정안전부의 추가경정예산이 고유가피해지원금 4조7930억원을 포함한 9조4880억원으로 확정됐다.

행정안전부는 10일 국회 본회의에서 2026년 제1회 추가경정예산이 9조4880억원으로 확정됐다고 밝혔다.

우선, 고유가·고물가로 어려운 서민의 부담을 낮추기 위해 고유가 피해지원금 총 47930억원이 편성됐다.

소득 하위 70% 국민에게 소득 수준과 지역 우대원칙에 따라 1인당 최대 60만원을 지역사랑상품권 등으로 지급하되, 1·2차로 구분해 순차적으로 지급할 예정이다.

청년에게 지역의 사회연대경제 분야에서 일경험의 기회를 제공하는 사업도 총 156억원이 편성됐다. 4월 중 사업 설명회와 수요 조사를 시작으로 올해 6월부터 본격적인 프로그램이 운영될 예정이다.

햇빛소득마을 선정을 위한 평가 예산 2억 원을 반영해 2026년에 700개 이상 마을을 선정하고, 전국 확산을 추진할 계획이다.

내국세입 증가에 따른 지방교부세 증액분도 4조6793억원으로 확정돼 지방정부의 위기 극복 노력을 뒷받침할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “고유가 피해지원금과 지방교부세를 신속하고 차질 없이 집행해 고유가 부담 완화와 민생안정이라는 추경 목적을 적시에 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “특히, 사회연대경제 총괄부처로서 이번 사회연대경제 청년 일경험 사업을 성공적으로 추진해 청년들에게 일경험 기회를 확대할 뿐만 아니라 지역활력 제고와 돌봄, 환경 등 지역사회 문제해결도 도모하겠다”고 밝혔다.