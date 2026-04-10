“트럼프 대통령이 협상 가이드라인을 줬다” 종전 돌파구 마련될지 촉각

[헤럴드경제=장윤우 기자] JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 협상을 위해 파키스탄으로 출발하며 기대와 경고를 동시에 내놨다.

밴스 부통령은 10일(현지 시각) 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 전용기 탑승 직전 “협상을 기대하고 있다. 긍정적일 것으로 본다”고 밝혔다.

이어 “이란이 선의로 협상할 의향이 있으면 우리는 기꺼이 손을 내밀 의향이 있다”라면서도 “만약 우리와 장난치려고 한다면 그때는 미국 대표단이 그렇게 수용적이지 않다는 걸 알게 될 것”이라고 했다. 그는 “도널드 트럼프 대통령이 꽤 분명한 협상 가이드라인을 줬다”고도 덧붙였다.

협상 기대감을 피력하면서도 이란이 성의 없이 나올 경우 강력히 대응하겠다는 의지를 분명히 한 것으로 풀이된다.

밴스 부통령은 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동특사 등과 함께 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 이란 대표단과 협상 테이블에 앉는다. 미국과 이란이 파키스탄 중재로 2주간 휴전에 합의한 뒤 열리는 첫 회담이다. 지난 2월 28일 시작된 전쟁의 종전을 위한 협상이다.

이란 대표단은 이미 이슬라마바드에 도착했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관이 9일 늦은 밤 현지에 당도한 것으로 전해졌다.

이란은 이번 협상에서 미군 철수, 대이란 제재 완전 해제, 우라늄 농축권 인정, 전쟁 피해 배상 등 10개 항을 요구하는 것으로 알려졌다. 중동 미군 철수처럼 미국이 수용하기 어려운 조건도 포함돼 있다.

다만 개전 이전 협상 과정에서 제재 완화와 고농축 우라늄 처리 등에 관해 어느 정도 합의가 이뤄진 것으로 전해져 협상 결과가 주목된다. 호르무즈 해협 관리 문제도 주요 쟁점이 될 전망이다.

트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협에서 통행료를 부과하지 말라고 공개 경고한 바 있다.