노화 세포 선별해 제거 길 열어

[헤럴드경제=이영기 기자] 건국대학교 연구팀이 망막세포 가운데 노화세포를 선별해 제거할 수 있는 전략으로 망막 노화의 해법을 제시했다.

건국대학교는 의과대학 소속 정혜원 교수 연구팀과 울산과학기술원(UNIST)의 유자형 교수 연구팀이 공동으로 노화된 망막세포의 표면에서 새로운 단백질 표지자인‘Bst2’를 규명하고, 이를 기반으로 노화세포만을 선택적으로 제거할 수 있는 표적 치료 전략을 제시했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 지난 3월 이번 연구 성과를 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 온라인에 게재하는 성과도 올렸다.

노화가 진행되면 망막의 기능을 유지하는 핵심 세포인 망막색소상피(RPE) 세포가 노화되고 기능이 손상되며, 이는 노인성 황반변성 등 퇴행성 망막 질환으로 이어질 수 있다. 노화 세포는 주변 조직에 염증과 손상을 유발해 질병을 악화시킬 수 있기 때문에, 이를 선택적으로 제거하는 것이 중요하다. 이와 관련해, 기존의 ‘세놀리틱(senolytic)’ 치료 방식은 노화된 세포만을 정확히 골라내지 못해 정상 세포까지 영향을 줄 수 있어 임상 적용에 한계가 있었다.

연구팀은 단일세포 전사체 분석을 통해 노화된 망막색소상피 세포 표면에서 선택적으로 증가하는 단백질 ‘Bst2’를 새로 밝혀냈다.

이는 노화세포를 구별할 수 있는 ‘표적 표지자’ 역할을 한다. 이를 바탕으로 연구팀은 Bst2를 인식하는 항체가 결합된 나노입자 플랫폼(B-Z-PON)을 개발하고, 노화세포를 제거하는 세놀리틱 약물(ABT-263)을 탑재했다.

나아가 이번 연구는 노화된 세포를 분자 수준에서 식별하고 제거할 수 있는 정밀 치료 전략을 제시했다. 정혜원 교수 연구팀이 10년 이상 축적해 온 망막 질환 분야 세놀리틱·세노모픽 연구 성과를 정밀 표적 치료 전략으로 확장한 성과라는 게 학교 측의 설명이다.

정혜원 교수는 “이번 연구는 노화된 망막세포를 분자 수준에서 식별할 수 있는 새로운 표지자인 ‘Bst2’를 규명하고 이를 기반으로 노화세포만을 선택적으로 제거할 수 있는 정밀 치료 전략을 제시한 점에서 의미가 있다”며 “향후 건성 황반변성을 포함한 다양한 퇴행성 망막 질환 치료에 새로운 접근법이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구에는 채재병 건국대 박사와 오준용 UNIST 박사가 공동 제1 저자로 참여했다. 정혜원 교수와 유자형 교수는 교신저자로 참여했다. 본 연구는 과학기술정보통신부와 보건복지부의 지원을 받는 한국연구재단(NRF) 및 한국보건산업진흥원(KHIDI) 연구비로 수행됐다.