행안부 참여혁신국장 초청 간담회 개최 디지털 대리인 계정 도입 등 현안 논의 “정부의 지속적인 관심과 제도 개선 필요”

[헤럴드경제=박상현 기자] 대한행정사회가 행정안전부와 머리를 맞대고 행정사 제도 발전과 국민 편의 향상을 위한 실질적인 협력 방안 모색에 나섰다.

대한행정사회는 지난 7일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 이병철 행정안전부 참여혁신국장을 초청해 간담회를 개최했다고 10일 밝혔다. 현장에는 윤승규 회장을 비롯해 협회 임원진과 지방회장, 실무 교육 참여자 등 80여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

이번 간담회에서는 행정 최일선에서 국민의 목소리를 대변하는 행정사들의 전문성을 강화하고, 이들이 체감하는 현장의 애로사항을 해결하기 위한 다양한 제언이 쏟아졌다.

주요 논의 사항으로는 ▷행정사법 개정 추진 ▷‘정부24’ 등 온라인 행정 플랫폼 내 행정사 전용 사용자 계정 도입 ▷행정심판 시스템 대리·대행 기능 강화 ▷외국어번역행정사의 번역확인증명서 공신력 제고 등이 다뤄졌다. 특히 참석자들은 지역 간 행정 서비스의 격차를 해소하고 국민이 보다 편리하게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 예산 지원과 교육 제도 개선이 병행되어야 한다는 점에 입을 모았다.

윤승규 회장은 인사말을 통해 “대한민국의 행정사 제도가 한 단계 도약하기 위해서는 행정안전부의 지속적인 관심과 지원이 필수적”이라며 “국민의 권익을 보호하고 행정 편의를 높이는 데 행정사가 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 제도적 기반을 닦아야 한다”고 강조했다.

행안부 측도 행정사의 역할 확대 필요성에 공감했다. 이병철 참여혁신국장은 “행정사의 역할이 현장에서 점차 체계화되고 있음을 확인했다”며 제시된 의견들을 면밀히 검토하겠다고 화답했다.

특히 이날 간담회에서는 재판까지 가기 전 단계인 ‘소송 전 갈등 조정’ 분야에서 행정사의 역할을 확대해야 한다는 의견이 비중 있게 다뤄졌다. 이 국장은 과거 무안 항공 사고 사례를 언급하며 “시민안전보험 등 국민을 위한 지원 제도를 행정사가 보다 선제적으로 안내하고 권리 구제를 돕는다면 큰 힘이 될 것”이라고 제언했다.

지난 2021년 6월, 산재해 있던 여러 협회를 하나로 묶어 출범한 대한행정사회는 이번 간담회를 기점으로 ‘2026 혁신·도약 선언’ 이행에 더욱 속도를 낼 전망이다.

현재 대한행정사회는 ▷마을행정사 확대 ▷행정민원구조센터 설립 ▷보건·의료·선거행정 등 전문 영역 확장 등을 통해 공익적 기능을 강화하고 있다. 또한 온라인 환경에 발맞춰 디지털 행정 서비스 역량을 높이는 데 조직의 역량을 집중하고 있다.

대한행정사회 관계자는 “이번 간담회는 정부와 현장 간의 실질적인 소통 창구가 마련됐다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 행안부와 긴밀히 협력해 국민이 체감할 수 있는 행정 서비스 혁신을 이뤄내겠다”고 밝혔다.