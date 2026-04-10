2293가구 중 1780가구 일반분양 전용 84㎡ 비중 80% 이상 구성

[헤럴드경제=신혜원 기자] 대전시 용계동 267-3번지 일원에 조성되는 ‘도안자이 센텀리체’ 견본주택이 10일 개관한다.

GS건설이 시공하는 도안자이 센텀리체는 지하 2층~지상 최고 42층, 총 2293가구 규모로, 이 중 1단지(26블록) 946가구, 2단지(30블록) 834가구를 합쳐 총 1780가구가 일반분양으로 공급된다. 1단지의 경우 ▷84㎡(이하 전용면적) 841가구 ▷99㎡ 105가구로 구성되고, 2단지는 ▷84㎡ 626가구 ▷115㎡ 206가구 ▷134㎡P 2가구로 구성된다.

분양일정은 오는 20일 특별공급, 21일 1순위, 22일 2순위으로 진행된다. 당첨자 발표일은 1단지가 28일, 2단지가 29일로 나눠 진행돼 1·2단지 중복 청약이 가능하다. 정당계약은 5월 12~14일 진행된다.

단지는 대전도시철도 2호선 트램 용계역(예정)을 도보 약 5분 거리에서 이용 가능한 역세권 입지다. 공공투자관리센터(KDI)의 적정성 재검토 보고서에 따르면, 2028년 대전도시철도 2호선 개통 시 유성온천역 10분, 정부청사역 21분 내외로 이동이 가능해져 직주근접성이 향상될 전망이다.

1단지 바로 옆 초등학교와 고등학교 부지가 계획돼 있으며, 2단지 인근에는 중학교 신설이 추진 중으로, 향후 초·중·고교가 모두 인접한 ‘트리플 학세권’ 환경이 조성될 전망이다.

생활 인프라 면에서는 롯데마트, NC백화점, 롯데시네마, 건양대병원 등 기존에 조성된 인프라를 이용할 수 있다. 여기에 단지 남쪽으로 약 35만㎡ 규모로 중앙공원(제118호 근린공원)이 조성될 계획이다.

실수요자 선호도가 높은 84㎡의 비중이 80% 이상을 차지하며, 희소성 높은 테라스형 가구와 펜트하우스도 구성했다. 뿐만 아니라 자이만의 시그니처 정원인 엘리시안가든을 비롯해 테마형 놀이공간인 자이펀그라운드 등 조경도 적용된다.

한편 도안자이 센텀리체는 계약금 3차 분납제를 적용해 실수요자 부담을 낮췄다. 계약금은 총 10%로, 1~3차 분납제를 적용해 1차 계약금 1000만원으로 계약이 가능하다. 특히 3차 계약금 납부 시점이 계약 후 약 6개월 뒤인 올해 11월 16일로 예정돼 있어 초기 자본 부담을 최소화했다. 여기에 중도금 납입 전 전매가 가능하다는 점도 특징이다.

GS건설 분양 관계자는 “도안자이 센텀리체는 도안 2단계 개발이 마무리되는 시점에서 공급되는 신규 단지라는 점에서 희소성이 높다”며 “향후 3단계 개발까지 이어질 경우 지역 내 주거 중심축 역할을 할 수 있도록 상품 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.