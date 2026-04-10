[헤럴드경제=나은정 기자] 경기 시흥시 SPC삼립 시화공장에서 컨베이어 근로자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 발생했다.
10일 경찰에 따르면 이날 0시 19분쯤 삼립 시화공장에서 컨베이어 센서 교체 작업 중 사고가 나 20대 A씨의 왼손 중지와 약지가, 30대 B씨의 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 부상자들을 병원으로 이송했으며, 관련 사실을 경찰과 고용노동부에 통보했다.
경찰은 현장에 출동해 CCTV를 확인하고, 안전교육자료 등 수사에 필요한 자료를 확보했다. 수사 결과 안전조치 의무 등을 위반한 정황이 확인되면 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건할 방침이다.
경찰 관계자는 “사고 현장을 비추는 CCTV가 있어 수사에 활용할 계획”이라고 밝혔다.
사고가 난 공장에서는 지난해 5월에도 50대 여성 근로자가 컨베이어 작업 중 끼임 사고로 사망한 바 있다. 당시 사망자는 스파이럴 냉각 컨베이어라고 불리는 기계 안쪽으로 들어가 윤활유를 뿌리는 일을 하다가 참변을 당했다.
지난 2월에는 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 흡입해 부상을 입고, 500여명이 대피하는 소동이 벌어지기도 했다.
betterj@heraldcorp.com