[헤럴드경제=나은정 기자] 경기 시흥시 SPC삼립 시화공장에서 컨베이어 근로자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 발생했다.

10일 경찰에 따르면 이날 0시 19분쯤 삼립 시화공장에서 컨베이어 센서 교체 작업 중 사고가 나 20대 A씨의 왼손 중지와 약지가, 30대 B씨의 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 부상자들을 병원으로 이송했으며, 관련 사실을 경찰과 고용노동부에 통보했다.

경찰은 현장에 출동해 CCTV를 확인하고, 안전교육자료 등 수사에 필요한 자료를 확보했다. 수사 결과 안전조치 의무 등을 위반한 정황이 확인되면 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건할 방침이다.

경찰 관계자는 “사고 현장을 비추는 CCTV가 있어 수사에 활용할 계획”이라고 밝혔다.

사고가 난 공장에서는 지난해 5월에도 50대 여성 근로자가 컨베이어 작업 중 끼임 사고로 사망한 바 있다. 당시 사망자는 스파이럴 냉각 컨베이어라고 불리는 기계 안쪽으로 들어가 윤활유를 뿌리는 일을 하다가 참변을 당했다.

지난 2월에는 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 흡입해 부상을 입고, 500여명이 대피하는 소동이 벌어지기도 했다.