‘생명존중안심마을’ 지정해 촘촘한 자살예방 안전망 구축 나서 공항동·방화1~3동 42개 기관과 업무협약 체결, 5대 필수 활동 전개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈) 정신건강복지센터(센터장 송현철)는 생명존중 문화를 확산하고 촘촘한 사회 안전망을 구축하기 위해 공항동과 방화1·2·3동을 ‘생명존중안심마을’로 지정하고 본격적인 사업에 나선다.

‘생명존중안심마을’은 지역 내 자원과 네트워크를 활용해 통합적인 자살 예방 체계를 구축하는 사업이다. 보건의료, 교육, 복지, 지역사회, 공공기관 등 5개 영역의 기관들이 협력해 생명존중 활동을 펼치는 데 중점을 둔다.

강서구정신건강복지센터는 이를 위해 공항동 및 방화권역 내 관계기관 42개소와 ‘2026년 생명존중안심마을’ 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

지난 2일 열린 협약식에는 각 동 주민센터를 비롯해 공항지구대, 방화2·6·11종합사회복지관, 방화3파출소 등 19개 주요 기관이 참여해 지역 생명 안전망 구축에 힘을 더하기로 뜻을 모았다.

이번 사업은 지난해 화곡1·8동에서 거둔 성과를 바탕으로 올해 공항동과 방화권역까지 확대한 것이다. 해당 지역은 1인 가구 비율이 높고 임대주택이 밀집해 있어, 복지 수요가 많고 생활 안전망 관리가 필요한 곳이다.

센터는 협약 기관들과 함께 ▲고위험군 발굴·개입·연계 ▲생명존중 인식개선 캠페인 ▲생명지킴이 교육 ▲고위험군 맞춤형 서비스 지원 ▲위험 수단 차단 등 ‘5대 필수 활동’을 적극 추진할 계획이다.

먼저 ‘근심은 털어봄, 기쁨은 채워봄’이란 주제로 주민 대상 ‘우울 예방 프로그램’을 4월 한 달간 총 8회 운영한다. 캘리그라피, 원예·공예 활동 등 다채로운 체험 프로그램을 통해 정서적 안정을 얻도록 돕는다.

또, 실업급여를 신청한 중장년 구직자 대상 ‘생명존중교육’과 유동 인구가 많은 거점 지역에서 ‘인식개선 캠페인’ 등을 통해 정신건강 서비스에 대한 접근성을 지속 높여갈 방침이다.

지난해 화원중학교 학생 1187명 대상 교육과 어르신 193명 대상 동아리 운영으로 긍정적 에너지를 확산했다.

또, ‘찾아가는 상담소’와 온라인 검진을 통해 1134건의 상담·검진을 진행, 고위험군 등 총 334건을 발굴해 실제 서비스로 연계하는 성과를 거두었다.

송현철 센터장은 “생명존중 문화가 지역사회 전반에 자연스럽게 뿌리내리길 바란다”며 “올해 공항·방화권역을 시작으로 ‘생명존중안심마을’을 매년 단계적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.