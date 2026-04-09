“선거 관련해 청와대 끌어들일 필요 없다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 홍익표 청와대 정무수석이 9일 “선거는 당이 책임지고 치르는 것이기 때문에 선거 사무와 관련돼 청와대를 자꾸 연루시켜 이야기하는 것은 바람직하지 않다”고 밝혔다.

홍 수석은 이날 오후 JTBC ‘이가혁 라이브’에 인터뷰에서 최근 더불어민주당이 지방선거 후보 경선 과정에서 이재명 대통령의 취임 전 사진과 영상을 사용하지 못하도록 지침을 내린 것이 청와대 요청에 따른 조치였다는 보도를 두고 “사실이 아니다”라고 반박하면서 이같이 말했다.

홍 수석은 “선거와 관련돼서 청와대를 끌어들일 필요는 없다”며 “당무, 선거 사무는 당이 판단해서 알아서 할 일이지 청와대가 이래라저래라할 할 사안은 아니다”고 지적했다.

민주당의 이른바 ‘사진금지령’과 관련해 “개별 사안에 대해서 언급한 것이지 전체적으로 (그렇게 하라고) 한 적은 전혀 없다”고 설명했다.

그는 “청와대에서 여러 차례 다양한 형태로 (당에) 전달된 우려는 대통령이 마치 선거 개입과 관련돼 있는 것 같은 동영상 등에 대해 당사자에 경고, 주의를 줘서 못쓰게 하라는 것 정도”라고 부연했다.

이어 “공문을 보내라든지, 대통령 취임 이전의 동영상·사진을 쓰지 말라는 요청을 한 적은 전혀 없다”며 “청와대가 먼저 요청해서 당이 판단했다는 건 사실관계가 틀렸다”고 꼬집었다.

그러면서도 홍 수석은 “역대로 대통령이 인기 있으면 (후보들이 대통령) 사진을 썼다”며 “이 문제는 당 일각에서 이 사안을 너무 과도하게 처리한 것 아니냐는 것”이라고 부연했다.

이어 “지금과 같이 일반적인 공문을 보내 이전 사진을 일괄해서 못쓰게 한다면 (대통령을 만날 기회가 있는) 현역 의원이 아닌 사람은 다 불리하다”며 “당에서 일종의 과잉 행태가 벌어진 해프닝”이라고 했다.