베트남 응우옌투이린 상대로 30분 만에 승리

[헤럴드경제=양근혁 기자] 배드민턴 여자단식 세계 랭킹 1위인 안세영(삼성생명)이 아시아 최고 권위의 개인전 대회로 꼽히는 아시아선수권 8강에 진출했다.

안세영은 9일 중국 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자 단식 16강전에서 베트남의 응우옌투이린(26위)을 단 30분 만에 2-0(21-7 21-6)으로 완파했다.

안세영은 첫 게임과 두 번째 게임 모두 초반부터 리드를 잡아 완승을 거뒀다.

한국, 중국, 일본, 동남아시아 등 세계 배드민턴 강국들이 총출동하는 아시아선수권은 BWF 월드투어 슈퍼 1000급에 해당하는 권위 있는 대회다.

앞서 안세영은 올림픽, 세계선수권, 아시안게임 금메달을 모두 휩쓸었지만, 유독 아시아선수권에서만큼은 아직 정상에 오르지 못했다. 2022년 동메달, 2023년 은메달을 목에 걸며 꾸준히 시상대에 올랐으나 금메달은 거머쥐지 못했다.

2024년에는 부상 여파 등으로 8강에서 멈춰 섰고 작년에도 부상으로 출전을 포기했던 만큼, 이번 대회에서 반드시 우승컵을 들어 올려 아시아 정상을 제패하겠다는 각오다.