9일, 김 예비후보 캠프서 만나 전격 지지 선언

민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 신정훈 국회의원과 강기정 광주광역시장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 9일 선언했다.
민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 신정훈 국회의원과 강기정 광주광역시장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 9일 선언했다.

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 신정훈 국회의원과 강기정 광주광역시장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 9일 선언했다.

당초 민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 ‘김영록-신정훈-강기정 대통합’ 구도가 완성되면서 경선 판도가 크게 바뀌고 있다.

신 의원과 강 시장은 이날 신정훈 의원과 강기정 광주시장은 이날 김 예비후보의 광주 선거사무실을 찾아 ‘대통합’을 외치며 ‘경선 승리’를 다짐했다.

신 의원은 “오직 전남광주의 미래와 시도민만 생각하고 김 예비후보 지지를 결정했다”며 “이 선택이 전남광주의 새로운 미래를 여는데 큰 보탬 되길 기대한다”고 말했다.

그는 “지금이 문제가 아니라 마지막 날 경선에서 승리할 때까지 모두가 힘을 합쳐 노력하는 것이 중요하다”며 “시도민과 함께 꼭 승리해서 전남광주의 찬란한 미래 만들어 가자”고 강조했다.

강 시장은 “대구경북도, 충청도도 못한 광역통합을 이뤄낸 전남광주가, 우리 시도민이 자랑스럽다”며 “강기정의 꿈, 신정훈의 꿈이 김영록 예비후보를 통해 꼭 실현돼 전남광주 통합이 성공의 길을 걷길 기대한다”고 밝혔다.

그는 또 “이번 경선에 승리할 때 까지 우리 모두 함께 손잡고 나아가자”며 “승리의 그날 다시 한번 전남광주특별시의 미래와 우리의 꿈을 얘기할 것”이라고 말했다.

이에 김 예비후보는 “전남광주의 미래와 대의를 위해 큰 결단을 내려주신 두 분께 감사드린다”며 “세 사람의 연대는 단순한 후보 간 연대가 아니라 전남광주가 더 이상 분열되지 않고 하나의 방향으로 새로운 도약을 시작하는 역사적 전환점”이라고 강조했다.


sij@heraldcorp.com