9일, 김 예비후보 캠프서 만나 전격 지지 선언

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 신정훈 국회의원과 강기정 광주광역시장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 9일 선언했다.

당초 민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 ‘김영록-신정훈-강기정 대통합’ 구도가 완성되면서 경선 판도가 크게 바뀌고 있다.

신 의원과 강 시장은 이날 신정훈 의원과 강기정 광주시장은 이날 김 예비후보의 광주 선거사무실을 찾아 ‘대통합’을 외치며 ‘경선 승리’를 다짐했다.

신 의원은 “오직 전남광주의 미래와 시도민만 생각하고 김 예비후보 지지를 결정했다”며 “이 선택이 전남광주의 새로운 미래를 여는데 큰 보탬 되길 기대한다”고 말했다.

그는 “지금이 문제가 아니라 마지막 날 경선에서 승리할 때까지 모두가 힘을 합쳐 노력하는 것이 중요하다”며 “시도민과 함께 꼭 승리해서 전남광주의 찬란한 미래 만들어 가자”고 강조했다.

강 시장은 “대구경북도, 충청도도 못한 광역통합을 이뤄낸 전남광주가, 우리 시도민이 자랑스럽다”며 “강기정의 꿈, 신정훈의 꿈이 김영록 예비후보를 통해 꼭 실현돼 전남광주 통합이 성공의 길을 걷길 기대한다”고 밝혔다.

그는 또 “이번 경선에 승리할 때 까지 우리 모두 함께 손잡고 나아가자”며 “승리의 그날 다시 한번 전남광주특별시의 미래와 우리의 꿈을 얘기할 것”이라고 말했다.

이에 김 예비후보는 “전남광주의 미래와 대의를 위해 큰 결단을 내려주신 두 분께 감사드린다”며 “세 사람의 연대는 단순한 후보 간 연대가 아니라 전남광주가 더 이상 분열되지 않고 하나의 방향으로 새로운 도약을 시작하는 역사적 전환점”이라고 강조했다.