[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남도 출자 지방 공기업인 전남개발공사가 여수섬박람회 입장권 5억원 구매 약정을 체결했다.

재단법인 2026여수세계섬박람회조직위원회는 8일 전라남도청 도지사실에서 전남개발공사와 ‘2026여수세계섬박람회 입장권 구매 약정식’을 갖고 성공적인 행사 준비를 위한 협력에 나섰다.

이날 약정식에는 황기연 전라남도지사 권한대행, 정현구 여수시장 권한대행, 장충모 전남개발공사 사장, 김동극 전남사회복지공동모금회 사무처장, 김종기 조직위 사무총장 등이 참석했다.

전남개발공사는 총 5억 원 상당의 박람회 입장권을 구매하고 전남사회복지공동모금회에 기부해 도내 취약계층과 복지시설에 전달키로 했다.

이번 약정은 공공기관이 참여와 나눔을 동시에 실천한 사례로, 지역사회와 함께하는 박람회 준비에 의미를 더하고 있다.

장충모 사장은 “나눔을 통해 박람회의 성공 개최를 응원하게 되어 뜻깊다”라며 “앞으로도 지역 상생과 사회적 가치 실현을 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

김종기 여수섬박람회 조직위 사무총장은 “공공기관이 앞장서 박람회 참여와 나눔을 동시에 실천한 사례”라며 “앞으로 다양한 기관과 기업의 참여가 이어져 박람회 열기가 더욱 확산되길 기대한다”고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 여수 돌산도 진모지구 등지에서 열린다.