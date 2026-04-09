[헤럴드경제=나은정 기자] 스타벅스가 대학가 매장을 중심으로 ‘카공족’(카페에서 공부하는 사람들)을 위한 전용 좌석을 확대한다.

스타벅스 코리아는 9일 대학가 인근 매장에 공부나 업무를 목적으로 매장을 찾는 고객을 위해 1~2인 전용 공간인 ‘포커스 존’을 확대하고 있다고 밝혔다.

기존에도 1인석과 콘센트 좌석은 있었지만, 지난해 8월부터 카공족의 테이블 독점을 제한하기 위해 개인용 데스크톱, 멀티탭, 칸막이 등을 금지하는 안내문을 게시한 뒤 이를 일반석과 분리해 별도의 구역으로 운영해 왔다.

현재 포커스 존은 신림녹두거리점, 송파방이점, 일산후곡점, 광교상현역점, 세종대점, 한양대에리카점 등 총 6개 매장에서 운영되고 있다. 이 가운데 세종대점과 한양대에리카점은 올해 문을 연 매장으로, 대학 상권 특성을 반영해 전체 좌석의 절반가량을 포커스 존으로 구성했다.

스타벅스는 이와 함께 매장 이용 목적에 따른 다양한 공간을 선보이고 있다. 세종예술의전당점에는 가족 단위 고객을 위한 ‘패밀리 프렌들리 존’을 도입해 수유실과 기저귀 교환대 등을 마련했다.

스타벅스 관계자는 “고객의 이용 목적과 체류 패턴에 맞춘 매장 설계를 통해 공간 경험을 확장하고 있다”고 밝혔다.