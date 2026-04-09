[헤럴드경제=함영훈 기자] 피지 최대 규모의 연간 관광 교류 행사인 FTE 2026(Fiji Tourism Exchange 2026)이 9일 셰라톤 피지 골프 앤 비치 리조트(Sheraton Fiji Golf & Beach Resort)에서 공식 개막했다.

500여 개 글로벌 산업 파트너가 참가한 이번 행사에서 참가 기업 대표들은 이틀간 일정으로 다양한 비즈니스와 네트워킹, 새로운 기회를 모색하는 뜻깊은 시간을 갖고 있다고 관광청은 전했다.

피지 관광청(Tourism Fiji)이 주최하는 이번 교류전은 국제적인 파트너십을 구축하고 실질적인 비즈니스 성과를 창출하며, 피지 관광 산업의 다양성과 깊이를 소개하는 핵심 플랫폼으로 자리잡고 있다.

올해 행사에는 16개국에서 참가한 122명의 해외 바이어와 미디어 관계자, 82개의 전시사가 참여했다. 또한 3300건 이상의 사전 예약된 미팅을 통해 현지 운영사와 글로벌 여행 파트너 간 의미 있는 교류와 비즈니스 협력이 활발히 이뤄졌다.

빌리아메 가보카(Viliame Gavoka) 부총리 겸 관광민간항공부 장관은 개막식 축사를 통해 “피지 관광은 단순한 방문객 수를 넘어 사람, 지역사회, 그리고 공동의 기회와 관련된 산업입니다. 피지 관광 교류전은 글로벌 바이어, 셀러, 미디어를 한자리에 모으며, 우리 관광 산업의 강점을 보여주고 다양성과 진정성을 경험할 수 있는 장을 제공합니다. 지속 가능하고 포용적인 성장을 추구하면서, 우리는 지역사회의 역량 강화와 연결성 확대, 그리고 피지 전역에 관광의 혜택이 고루 전달되도록 하는 데 주력하고 있습니다. 또한 지역 발전과 소규모 기업을 지원하는 다양한 프로그램을 통해 방문객에게는 의미 있는 경험을 제공하고, 국민들에게는 지속 가능한 가치를 창출하는 회복력 있는 관광 산업을 만들어 나가고 있습니다”라고 말했다.

피지 관광청 CEO 파레시 판트(Dr. Paresh Pant)는 FTE가 관광 산업의 핵심 비즈니스 플랫폼으로서 갖는 중요성을 강조했습니다. 그는 “오늘 우리는 피지 관광 산업이 팬데믹 이후 회복 단계를 넘어 재조정 국면에 들어섰음을 확인했습니다. FTE는 파트너십을 강화하고 실질적인 비즈니스 기회를 창출하며 체계적 성장을 조율하는 최고의 플랫폼으로 남아 있습니다. 앞으로 우리는 가치 제공, 유통 채널 심화, 그리고 관광 혜택의 지역사회 전반으로의 포용적 확산에 집중할 것입니다. 운영사, 무역 파트너, 항공사, 이해관계자가 한자리에 모이는 FTE는 관계 구축과 거래 성사, 나아가 글로벌 경쟁 속에서 피지의 지속적인 성공을 함께 만들어가는 중요한 장입니다”라는 뜻을 밝혔다.

개막식 무대에는 관광산업 행동 그룹(Tourism Action Group, TAG) 의장 다멘드 가운더(Damend Gounder)도 올라, 변화하는 글로벌 환경 속에서 업계가 대비와 협력에 집중하고 있음을 다시 한 번 강조했다. 그는 “TAG는 정부와 산업 파트너가 조율되고 민첩하게 대응할 수 있도록 힘을 모으는 역할을 합니다. 특히 현재 진행 중인 중동 분쟁이 글로벌 불확실성으로 작용하는 상황에서 더욱 중요합니다. 우리는 방문객 신뢰 유지, 수요 지원, 그리고 피지의 경쟁력 확보를 위해 선제적으로 계획하고 있습니다. 모두가 함께 협력함으로써 관광이 경제에 기여하는 바를 보호하고 그 혜택이 지역사회까지 지속적으로 전달될 수 있습니다. 피지는 여전히 좋은 위치와 글로벌 네트워크를 갖추고 있으며, 방문객 맞이에 철저히 준비되어 있습니다”라고 밝혔다.

피지 관광청은 변화하는 글로벌 환경 속에서 FTE를 전략적 플랫폼으로 활용하여 우선순위를 조정하고 시장 인사이트를 공유하며 산업 파트너와 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔다.