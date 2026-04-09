전시장 중심 앰배서더 운영 현장 경험 반영 콘텐츠 제작

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 HS효성더클래스가 임직원 중심의 브랜드 소통 활동을 확대한다.

HS효성더클래스는 지난 6일 서울 강남구에서 임직원 앰배서더 프로그램 ‘더스타즈’ 4기 발대식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

이번 기수는 각 전시장별로 선발된 직원 12명으로 구성됐다. 이들은 전시장 현장과 차량, 서비스 관련 정보를 기반으로 다양한 콘텐츠를 제작하고 외부와의 소통 창구 역할을 맡게 된다.

기존 일방향 홍보보다 현장 경험을 반영한 정보 전달을 강화하는 데 초점을 두고 있다. 임직원 개인의 경험과 스토리를 반영한 콘텐츠를 통해 브랜드 메시지를 보다 구체적으로 전달하겠다는 취지다.

향후 활동은 공식 SNS와 유튜브 채널을 중심으로 공개될 예정이다.

HS효성더클래스는 현재 수도권과 충청권을 중심으로 전시장과 서비스센터를 운영하고 있으며, 임직원 참여형 프로그램을 통해 고객 접점 확대를 이어간다는 계획이다.