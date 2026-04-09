[헤럴드경제=박세정 기자] 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 통신3사 수장들에게 “환골 탈태 수준의 쇄신이 필요하다”고 주문했다.

배 부총리는 9일 과총회관에서 가진 통신3사 대표 간담회에서 “지난해 해킹 사태를 겪으며 통신사들의 책임과 역할의 무게가 더욱 분명해졌다”며 “이제는 과오를 반복하지 않겠다는 다짐을 넘어, 국민이 체감할 수 있는 환골탈태 수준의 쇄신과 기여로 답해야 할 시점”이라고 강조했다.

이어 “전 국민 기본통신권 보장 등 민생에 기여하며, 적극적인 투자를 통해 AI 기본사회의 미래를 선도해 나가는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

이번 간담회는 SK텔레콤과 KT의 신임 대표 공식 취임 후 부총리와 통신3사 대표가 처음으로 함께 모인 자리다.

통신 산업이 어떻게 국민 신뢰를 회복하고 민생과 미래를 아우를 수 있을지 고민하고 논의하기 위해 추진됐다. 특히, 올해는 부총리-통신3사 대표 간담회 논의 내용을 바탕으로 공동선언문을 발표해 통신3사의 쇄신 의지를 함께 다지는 시간도 가졌다.

배 총리는 무엇보다 정보보안의 중요성을 강조하며, 보안 패러다임을 완전히 바꾼다는 각오로 재발 방지에 총력을 다해 줄 것을 주문했다. 침해사고 발생시 디지털 취약계층을 지원하는 ‘디지털포용법’ 개정에 따라 상담 및 피해 신고‧접수 등 필요한 방안을 마련하는 데 협조해 줄 것을 요청했다.

민생 의제와 관련해선, 데이터 이용을 보장하는 정부의 기본통신권 정책에 대해 통신3사가 적극 협력해 나가기로 했다. 어르신들에 대한 음성‧문자 제공 확대와 2만원대 5G 요금제를 포함하는 통합요금제 출시 등 통신요금 체계 개편을 신속히 추진하기로 협의했다.

아울러, 지하철 와이파이 고도화(LTE→5G), 고속철 품질개선 등 대중교통에서도 국민들이 더 나은 품질의 서비스를 이용할 수 있도록 품질 개선에 적극·지속 노력하기로 했다.

대국민 접점인 통신사 플랫폼을 활용해 독자AI모델에 기반한 대국민 서비스가 개발‧제공될 수 있도록 같이 협력해 나가자고 했다.

이외에도 상용망 기반의 소방청 긴급구조 통신이 우선 처리될 수 있도록 서비스할 계획을 밝히며, 통신3사도 서비스가 신속하게 개시될 수 있도록 협조해 줄 것을 요청했다. AI 고속도로 완성의 기틀이 되는 차세대 통신네트워크 등 통신 본연의 투자를 적극 확대할 것을 촉구했다.

간담회가 끝난 직후, 통신3사는 간담회의 주요 논의 사항과 다짐을 담은 ‘공동선언문’을 발표하고, 국민의 신뢰 회복‧민생 기여‧미래 선도를 위한 쇄신 의지를 다지며 상호 협력을 더욱 공고히 해나가기로 했다.

배 부총리는 “오늘 간담회 의제들이 일회성 논의에 그치지 않도록 간담회를 정례화하고, 국민들이 체감할 수 있는 실질적 성과가 현장에서 차질없이 이행될 수 있도록 민관협력을 강화해 나가겠다”라며 “통신 산업이 민생 안정과 AI시대 글로벌 리더십 강화에 기여하는 중추적인 역할을 할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.