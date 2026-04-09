953팀 지원 ‘역대급 관심’…세대·직종 넘은 노동자 이야기 무대에 자동차정비사·50대 밴드 등 삶 담은 공연…특별상 신설로 의미 확대 대상 상금 500만원…노동절 KBS 1TV 통해 방송

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동자들이 무대 위에서 자신의 삶과 꿈을 노래하는 ‘근로자 가요제’가 올해도 막을 올린다.

근로복지공단은 고용노동부, KBS와 함께 ‘제47회 근로자 가요제’ 본선 경연을 9일 오후 7시 서울 여의도 KBS홀에서 개최한다고 밝혔다.

이번 가요제에는 총 953팀, 1134명이 지원해 87대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 예선을 통과한 11팀이 본선 무대에 올라 실력을 겨룬다.

근로자 가요제는 노동자라면 누구나 참여할 수 있는 대표적인 문화예술 행사로, 올해로 47회를 맞았다. 특히 단순한 노래 경연을 넘어 참가자 각자의 삶과 이야기를 담아내는 무대라는 점에서 의미가 크다.

이번 본선에는 비닐봉투 제조업체에서 20년간 근무하며 세 자녀를 키우는 가장, 자동차정비사의 꿈을 키우는 청년 여성 노동자, 50대에 록밴드를 결성해 음악 활동을 이어가는 직장인 등 다양한 사연의 참가자들이 무대에 오른다.

올해는 ‘특별상’도 신설됐다. 노래 실력뿐 아니라 각자의 자리에서 묵묵히 일하는 노동자의 삶과 현장을 조명하고 응원의 메시지를 전하겠다는 취지다.

본선 경연은 KBS 아나운서들이 진행을 맡고, 가수와 뮤지컬 배우 등으로 구성된 심사위원단이 평가한다. 초대 가수들의 축하 무대도 마련돼 행사 분위기를 더할 예정이다.

대상(국무총리상) 수상자에게는 상금 500만원과 트로피가 수여되며, 본선 무대는 오는 5월 1일 노동절에 KBS 1TV를 통해 방송된다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “바쁜 일과 속에서도 꿈과 열정을 잃지 않은 참가자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 노동자의 삶에 문화와 예술이 함께할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.