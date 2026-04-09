‘비즈니스 포 ERP 서밋’ 공동 개최 잔딤 조직 구성, 인력 및 역량 확보

LG CNS가 SAP와 손잡고 국내 전사적자원관리(ERP) 시장 인공지능 전환(AX)에 나선다. 이를 통해 국내 ERP 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

LG CNS는 SAP와 8일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 ‘비즈니스 포 ERP 서밋(Business AI for ERP Summit)’을 공동 개최하고, ‘SAP 비즈니스 AI’ 기반 차세대 ERP AX 실행 전략을 공개했다. 이날 행사에는 제조·물류·유통·통신 등 다양한 산업 분야 기업 관계자 약 200명이 참석했다.

SAP 비즈니스 AI는 기업의 재무·구매·생산·공급망 등을 통합 관리하는 ERP다. 기업의 핵심 비즈니스 시스템에 AI를 접목해 반복 업무를 자동화하고, 데이터 기반 의사결정을 지원하는 게 특징이다.

LG CNS는 SAP와 협력을 통해 AI ERP 시장 선점에 박차를 가하고 있다. SAP 비즈니스 AI 역량을 선제적으로 확보하기 위해 지난해부터 SAP 아시아태평양지역(APAC)과 함께 전문 인력을 육성 중이다. 이를 기반으로 올해 초 전담 조직 ‘ERP AX사업단’을 신설해, 기업 대상 AI ERP 컨설팅 및 구축 서비스를 본격화했다.

특히 ERP 컨설팅부터 구축·운영·고도화까지 전 주기 서비스 제공에 이어, 최근에는 에이전틱 AI 등 최신의 AI 기술을 ERP 시스템에 적용하고 있다. ‘AX on ERP’ 전략을 통해 업무 자동화 및 효율화, 비즈니스 프로세스 혁신 등을 지원할 방침이다.

이날 행사에서 폴 왕 SAP 아시아태평양지역 AI 부문 담당은 “AI 투자 대비 실질적 성과를 내지 못하는 ‘AI 가치 격차’에 빠진 기업들이 많다”며 “전사 업무 전반에 AI를 내재화해 실질적인 비즈니스 성과를 창출해야 한다”고 말했다.

장현정 LG CNS ERP AX사업단장은 SAP 비즈니스 AI를 국내 기업 환경에 맞게 구현할 수 있는 전략을 공유했다. 그러면서 고객이 현장에서 바로 적용할 수 있는 실질적인 AI ERP 도입 방안을 제시했다.

내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장은 “AI를 조직의 운영 체제로 내재화하고, AI 에이전트를 통해 업무 수행 방식을 근본적으로 재설계하는 것이 중요하다”며 “LG CNS는 SAP와 전략적 협력을 바탕으로 실질적인 성과를 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.

고재우 기자